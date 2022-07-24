По факту вырубки сосен на территории школы в Текели возбуждено уголовное дело

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - За задержку рейсов на авиакомпанию "Эйр Астана" наложен штраф, сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с участившимися задержками рейсов, которые вызвали резонанс среди пассажиров, 18 июля председателем Комитета Талгатом Ластаевым в оперативном порядке было проведено совещание с авиакомпанией "Эйр Астана". В ходе которого авиакомпании были указаны на недостатки коммерческого планирования воздушных судов, недопустимость отмен регулярных рейсов, отсутствие оперативного реагирования на замену ВС, отсутствие оперативного отклика со стороны персонала авиакомпании при задержках рейсов. По итогам совещания авиакомпанией "Эйр Астана" для обеспечения резерва было выделено отдельное воздушное судно, которое будет использовано только при задержках рейсов", - сообщили в КГА.

Отмечается, что АО "ФНБ "Самрук-Казына", как акционеру крупных казахстанских авиакомпаний, необходимо усилить работу по планированию графика поставок воздушных судов.

Вместе с тем 21 июля в целях укрепления взаимодействия проведены совещания с аэропортами Алматы и Уральска при участии АО "Авиационная администрация Казахстана", авиакомпании "Эйр Астана".

В связи с продолжительной задержкой рейса Алматы - Мале, который был запланирован на 16 июля, в оперативном порядке в течение двух дней было проведено расследование. По итогам работы было установлено, что пассажиры данного рейса ожидали вылет более 15 часов. При ожидании пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", а именно услуги по проживанию в гостинице. В связи с чем 21 июля 2022 года в отношении авиакомпании было заведено административное дело, в ходе которого на авиакомпанию наложен штраф в размере 1000 МРП (1 МРП = 3063 тенге)", - проинформировали в комитете.

Всего на сегодняшний день в комитет поступило порядка 150 обращений, по каждому из которых проводится работа, по итогам которой будут приняты соответствующие процессуальные меры, предусмотренные действующим законодательством.

По данным ведомства, в соответствии с частью 1 статьи 567 Кодекса неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей, предусмотренных законодательством об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменения маршрута перевозки предусмотрен штраф в размере 200 МРП. Также действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 1000 МРП.