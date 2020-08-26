Почти 3 тысячи домов планируют подключить к центральному газопроводу до конца 2020 года в Карагандинской области

В этом году в Караганде мы планируем газифицировать 1865 домов. К ним уже подведён газ. В Темиртау газ подведём к 506 домам. В Жезказгане - к 550. Работы по подводке газопровода полностью завершены", - рассказал Улантай Усенов.
Сейчас в области закупают приборы учёта расхода газа. В наличии уже имеется 70 счётчиков. Их монтаж начнётся на этой неделе в Темиртау и Жезказгане.
Подключать дома к газу будут исключительно с согласия жильцов. Согласование начнётся после ввода газораспределительных сетей в эксплуатацию. Это должно произойти в начале сентября этого года.
Пока газ проводят лишь в частных секторах городов.
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