Почти 3 тысячи домов планируют подключить к центральному газопроводу до конца 2020 года в Карагандинской области

Караганда. 25 августа. Kazakhstan Today - Вопросы газификации региона обсудили сегодня, 25 августа, на онлайн-совещании в акимате Карагандинской области. О планах по подключению домов к голубому топливу рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов, передает Kazakhstan Today.

В этом году в Караганде мы планируем газифицировать 1865 домов. К ним уже подведён газ. В Темиртау газ подведём к 506 домам. В Жезказгане - к 550. Работы по подводке газопровода полностью завершены", - рассказал Улантай Усенов.

Сейчас в области закупают приборы учёта расхода газа. В наличии уже имеется 70 счётчиков. Их монтаж начнётся на этой неделе в Темиртау и Жезказгане.

Подключать дома к газу будут исключительно с согласия жильцов. Согласование начнётся после ввода газораспределительных сетей в эксплуатацию. Это должно произойти в начале сентября этого года.

Пока газ проводят лишь в частных секторах городов.

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