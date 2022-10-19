Почти 67% обратившихся в кризисные центры - подвергшиеся насилию дети

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 67% из числа обратившихся, или 2661 человек, - это дети, подвергшиеся насилию либо ставшие свидетелями, сообщила на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Если посмотреть на региональную структуру, то наибольшее количество обратившихся за помощью отмечается в Павлодарской области - 636 человек, области Жетісу - 470 человек, в городах Шымкенте - 358 человек и Алматы - 343 человека. Высокий уровень отмечается также в Астане (290 человек), Кызылординской (271 человек), Актюбинской (265 человек) и Жамбылской (238 человек) областях", - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр отметила, что риски в данной сфере обусловлены наличием 3 основных причин: работа с пострадавшими осуществляется постфактум; в регионах неразвита сеть кризисных центров, за исключением Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей; месторасположение центров недоступно для большинства жертв насилия.

В ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что решение проблемы домашнего насилия требует комплексного подхода. При этом важно, чтобы предлагаемые шаги и нововведения, особенно меры законодательного характера, обсуждались с общественностью. В этом вопросе необходима единая позиция госорганов, неправительственных организаций и экспертов.

Премьер-министр подчеркнул, что в регионах необходимо проводить широкую информационную кампанию по формированию нетерпимости к бытовому насилию и укреплению семейных ценностей.

Министерству просвещения нужно предусмотреть школьные часы по привитию детям норм уважения к семье и правил поведения дома", - сказал он.

Кроме того, по его словам, следует принять меры по расширению сети кризисных центров для жертв бытового насилия, центров временной адаптации и наркологических учреждений для принудительного лечения.

Смаилов также поручил разработать типовые правила медико-социального учета неблагополучных семей, нуждающихся в помощи государства.

Совместно с акиматами надо проанализировать данные цифровой карты семьи для выявления семей в зоне риска и проведения с ними адресной профилактической работы", - подчеркнул он.

В заключение глава кабмина поручил упростить процедуры направления на принудительное лечение, с учетом международного опыта выработать предложения по применению к правонарушителям мер психологической терапии, а также в рамках разработки поправок по ужесточению ответственности за бытовое насилие провести разъяснительную работу среди населения, отметили в пресс-службе правительства.





Напомним, в Сети распространилось видео с избиением ребенка матерью.



