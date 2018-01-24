Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Почти 75% взрослых казахстанцев поддерживают телесные наказания при воспитании детей, передает Kazakhstan Today.

"Согласно сериям исследований, проведенных ЮНИСЕФ совместно с уполномоченным по правам человека с 2010 по 2016 год, было выявлено, что в Казахстане насилие над детьми, жестокое обращение с ними и пренебрежение их нуждами происходят как дома, так и в школах и в интернатах. Результаты исследований показали, что около 75% взрослых поддерживают телесные наказания, чтобы контролировать поведение детей в семье, а 67% родителей применяют насильственные формы воспитания детей", - сообщили в Детском фонде Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Как отметили в организации, в Казахстане существуют две национальные горячие линии для детей 111 и 150, которые регистрируют и передают по инстанциям случаи насилия в отношении детей. Однако механизмы выявления, сообщения, регистрации и реагирования по-прежнему недостаточно развиты.

В этой связи ЮНИСЕФ начинает в Казахстане реализацию двух коммуникационных кампаний, направленных на предотвращение насилия в отношении детей и продвижение дружественного подхода к детям, находящимся в конфликте с законом. Кампании продлятся три года.

"Кампании будут включать различные мероприятия, производство социальных роликов, работу в социальных сетях и работу со СМИ. Наша цель - это не просто информировать население о вреде жестокого обращения с детьми. Мы стремимся повлиять на изменение социальных норм, то есть свести толерантное отношению к насилию в отношении детей к нулю и помочь людям развить новые навыки в воспитании и обращении с детьми. Мы понимаем, что не сможем быстро изменить нормы, поведение и установки, сформировавшиеся в обществе, в течение многих лет, но мы уверены, что сможем дать толчок изменениям и в среднесрочной перспективе достигнем своих целей", - прокомментировал представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.

Первая коммуникационная кампания будет направлена на повышение осведомленности молодых родителей, а также общественности о недопустимости насильственных методов в вопросах воспитания и обучения детей, изменение подходов, норм и установок в этом вопросе, пояснили в фонде.

Вторая коммуникационная кампания будет ориентирована на специалистов в сфере защиты детей и правосудия для формирования более дружественного отношения к детям, находящимся в конфликте с законом. Согласно статистике, за последнее десятилетие в Казахстане количество детских правонарушений уменьшилось с 8799 в 2006 году до 3343 в 2016 году. В 2016 году 72% дел по преступлениям, совершенным детьми, были прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством РК. В среднем 83% осужденных несовершеннолетних правонарушителей получили альтернативные виды наказания. В то же время вопросы реабилитации с этими группами подростков не решаются на местном уровне и из-за отсутствия программ реабилитации дети продолжают подвергаться риску повторного совершения преступления. Поэтому кампания будет направлена на продвижение применения альтернативных методов правосудия в отношении детей с возможностью их реабилитации, отметили в ЮНИСЕФ.

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