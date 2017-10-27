Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - Почти две сотни грузовых машин скопилось на казахстанско-узбекской границе. Для решения проблемы решено вдвое увеличить грузопоток, передает Kazakhstan Today.

Товарооборот Казахстана с Узбекистаном в текущем году вырос почти на 15% и превысил $68 млн. Это отразилось на грузопотоке между двумя странами: сегодня границу ежедневно пересекают до 250 автомобилей, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. В результате на КПП Бауыржана Конысбаева образовалась очередь из около 180 фур, сообщает "Хабар"

Для решения проблемы в 2018 году пропускную способность пунктов пропуска Бауыржана Конысбаева и Капланбек увеличат.

"Мы предполагаем, что будем до 500 машин пропускать в сутки. 10 полос будет в двух направлениях в каждом пункте пропуска. И, соответственно, мы с Узбекистаном эту работу тоже проводим", - сообщил руководитель отдела управления таможенного контроля департамента госдоходов по ЮКО Темур Мирзагаликов.

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