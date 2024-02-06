Почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в РК - сексуальное насилие

В РК предлагается ввести уголовную ответственность за сексуальное приставание к детям до 16 лет

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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе парламента Республики Казахстан представили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", направленный на ужесточение ответственности за насилие и повышение безопасности детей, передает корреспондент агентства.





Законопроектом предусматривается криминализация побоев и легкого вреда здоровью и перевод от административной к уголовной ответственности. За умышленное причинение легкого вреда здоровью увеличили штраф с 15 до 200 МРП, арест продлили с 15 до 50 суток. Также виновных могут привлечь к общественным работам до 200 часов.





За нанесение побоев штраф вырос с 10 до 80 МРП. Предусмотрено привлечение к общественным работам до 80 часов либо арест до 25 суток. Раньше за избиение арестовывали на 10 суток.





Установление по решению особых требований суда к поведению лиц, совершивших административное, уголовное правонарушение: прохождение психологической помощи, в исключительных случаях запрет агрессору проживать в одном жилище с жертвой насилия", - говорится в проекте закона.





Если раньше за истязание был штраф в размере 1000 МРП и лишение свободы до 2 лет, то теперь штраф предлагают исключить. За истязание предусмотрена уголовная ответственность в виде общественных работ до 600 часов либо лишение свободы до 3 лет.





За нанесение тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет, за нанесение среднего вреда здоровью - лишение свободы до 2 лет.





Уголовную ответственность за педофилию и убийство малолетнего ужесточили с 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.





Законопроект также направлен на профилактику суицидов. Теперь уголовная ответственность распространяется не только за доведение до самоубийства, но и за склонение к совершению самоубийства или за содействие. Во всех случаях грозит до 3 лет лишения свободы. За доведение до самоубийства несовершеннолетнего срок увеличивается до 5-9 лет.





Согласно законопроекту, добавлен новый состав - пропаганда самоубийства, за которую будут штрафовать до 200 МРП.





В случае если пропаганда привела к покушению на самоубийство, предусмотрено ограничение/лишение свободы до 1 года. В случае если повлекло самоубийство - лишение свободы от 3 до 5 лет", - говорится в презентации к законопроекту.





Предлагается ввести административную ответственность за травлю (буллинг) несовершеннолетнего с предупреждением либо штрафом от 10 до 30 МРП. За неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего родители или его законные представители будут оштрафованы на 10 МРП.





За принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения предусматривается штраф в размере 5 МРП", - говорится в документе.





Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за сексуальное приставание к детям до 16 лет (общественные работы до 200 часов, арест до 40 суток); за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего (лишение свободы от 5 до 10 лет); за похищение заведомо несовершеннолетнего (лишение свободы от 10 до 15 лет).





Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.





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