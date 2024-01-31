26.01.2024, 15:16 99436
В Казахстане на 90% выросло число правонарушений в семейно-бытовой сфере
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2023 году зарегистрировали 47,6 тысячи административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, это на 89,3% больше, чем годом ранее (25,1 тысячи), сообщает Ranking.kz.
20,8 тысячи правонарушений пришлось на умышленное причинение легкого вреда здоровью, 16,9 тысячи - на побои, 743 - на клевету. Рассмотрено 43,7 тысячи административных дел (плюс 80,6% за год).
Из рассмотренных дел в семейно-бытовой сфере прекратили 24,5 тысячи, это в 2,1 раза больше, чем в 2022 году. По остальным 19,2 тысячи дел были наложены административные взыскания. Из них 9,5 тысячи закончились административным арестом, 9,4 тысячи - предупреждением, 247 - административным штрафом, одно - выдворением за пределы РК (работает для иностранцев или лиц без гражданства).
Общая сумма наложенных штрафов составила 4,8 млн тенге против 2 млн годом ранее. Из них пока взыскано только 2,6 млн.
Что касается уголовных правонарушений, в прошлом году их зарегистрировано 923, на 2% меньше, чем годом ранее. Из них более трети (337) пришлось на случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, это на 8,4% меньше, чем в 2022 году.
Весомую долю также заняли случаи умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести: 336 правонарушений, годовой рост - на 4,7%.
Среди распространенных уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались: убийства (108 случаев), неосторожное причинение вреда здоровью (19 случаев), приготовление и покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (по 17 случаев на каждую из статей).
В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере совершили в Павлодарской области: 88 случаев - на 1,1% меньше, чем годом ранее.
Далее идут Карагандинская (80 случаев), Алматинская и Восточно-Казахстанская (по 75 случаев в каждом из регионов), Акмолинская (67 случаев) и Костанайская (53 случая) области.
Меньше всего подобных правонарушений было зафиксировано в Кызылординской (21 случай), Мангистауской (22 случая) и Абайской (25 случаев) областях.
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей. По словам депутата сената Жанны Асановой, в ближайшее время в мажилис поступит законопроект, защищающий права женщин и детей.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
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30.01.2024, 21:02 16591
В Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте гражданских инициатив alash.online опубликована петиция "Требуем защитить работников скорой помощи!".
Я водитель скорой помощи с 10-летним стажем. Хочу высказаться о проблемах работников скорой помощи, так как устал уже от нашей бесправности и незащищенности. С одной стороны, общество от нас требует спасать жизни и быстро приезжать на вызовы. С другой стороны, нас просто не уважают и даже мешают работать. Нас отказываются запускать во двор, нам не уступают дорогу, не дают припарковаться, а особо одаренные могут и избить. Люди бьют и пинают машину скорой помощи", - пишет в петиции ее автор Аргын Смаилов.
По его словам, неуважение к врачам и медперсоналу стало причиной высокой кадровой текучки в медицине.
Нужно признать, что сотрудники скорой помощи - незащищены. У учителей есть статус, у полиции, у военных. Пора уже защитить и наш статус и оградить нас от неадекватно ведущих себя граждан. Нужно агрессию в отношении медработников приравнять как нападение на полицию. Пнул и испортил машину скорой помощи - штраф. Ударил водителя скорой - 1 год тюрьмы. А за избиение врача 3-5 лет минимум давать", - пишет Аргын Смаилов.
Автор петиции подчеркивает, что это очень важный вопрос, вопрос сохранения жизней.
Мы все, работники скорой помощи, просим уступать дорогу, пропускать нас и с пониманием относиться, если медицинская машина стоит во дворах. Мы, работники скорой помощи, хотим чувствовать себя в безопасности. Мы считаем, что скорая медицинская помощь нужна стране!" - пишет Аргын Смаилов.
Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
30.01.2024, 11:26 31046
Это грабеж: казахстанцы выступили против повышения отчислений по ОСМС в 5 раз
Фото: ФСМС
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Как сообщает "31 канал", повышение размера взноса в ФСМС может затронуть более 500 тысяч казахстанцев.
Предельная ставка распространяется только на граждан, чей ежемесячный доход превышает 850 тысяч тенге. Это 9% от общего числа наемных работников в стране. Таким образом, взнос увеличится в пять раз для 502 тысяч человек. Например, для работодателей максимальный размер отчислений увеличится с 25 500 тенге до 127 500 тенге, а для наемных работников - с 17 000 тенге до 85 000 тенге. За счет этого в систему обязательного социального медицинского страхования поступят 243 млрд тенге", - сообщает телеканал.
В Минздраве столь резкое повышение суммы взносов объясняют "хроническим недофинансированием отрасли, которое приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг".
Составившие законопроект "эксперты" полагают, что увеличение взносов в 5 раз поможет повысить доступность медицинской помощи.
Законопроект находится на публичном обсуждении до 7 февраля 2024 года и уже вызвал волну возмущения у казахстанцев. Они голосуют против повышения взносов и оставляют гневные комментарии.
Категорически против увеличения верхнего предела дохода, для исчисления ООСМС и ВОСМС! Система ОСМС и ВОСМС не работает, в реальности ходишь в частные клиники на платные приемы к врачам и в частные КДЛ для сдачи анализов. Просим услышать простой народ, и не увеличивать верхний предел дохода, для исчисления ООСМС и ВОСМС!";
Категорически против повышения взносов ОСМС и отчислений, против самого фонда ОСМС! Его надо ликвидировать. С зарплат удерживаются большие деньги, а услуги не оказываются совсем, к врачам не попадешь, запись за месяц вперед. Верните наши заработанные деньги! Уберите это фонд! Он грабит народ! Они только набивают себе карманы из наших зарплат!";
Однозначно против повышения предела по ОСМС, часто работники идут на больничные, а им говорят нет уплаты ОСМС, хотя ежемесячно оплачиваются и ОСМС и ВСМС и им приходится проходить все анализы платно. Система ОСМС не совершенна и не работает";
Против повышения, система ОСМС и ВОСМС не работает. Почему мы ежемесячно платим эти взносы, и они не накапливаются? Почему они сгорают? Почему нет отчетов по данным отчислениям? Платим взносы и ходим по платным врачам и сдаем платные анализы, потому что в поликлинику не попадешь. Система не работает", - пишут комментаторы. (Орфография и пунктуация сохранены.)
Напомним, в минувшем году Фонд медстрахования выявил клиники, выдававшие лекарства умершим пациентам.
В сюжете КТК сообщалось, что количество частных клиник, которые стали оказывать медуслуги в рамках обязательного медстрахования, за 4 года выросло в 2 раза. Как и объем финансирования медицинской помощи за счет взносов по ОСМС.
Если в 2019 году эта цифра была равна 1 триллиону 200 миллиардам тенге, то сегодня это 2 с половиной триллиона. При этом случаи с приписками услуг наглядно показывают, что далеко не все деньги, которые казахстанцы отчисляют в Фонд медстрахования, расходуют на реальную медицинскую помощь", - говорится в сюжете.
Ранее сообщалось, сколько будут платить казахстанцы за ОСМС в 2024 году.
30.01.2024, 08:50 34571
Жители Алматы ощутили землетрясение силой два балла
Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - 30 января в 04.27 жители Алматы ощутили подземные толчки от землетрясения в Китае, передает корреспондент агентства.
Сила толчков в Алматы по шкале МSК-64 составляла 2 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 293 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Его магнитуда составила 5,8, сообщает центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.
Также была зарегистрирована серия афтершоков на территории Китая. Сведений об ощутимости нет.
По информации сейсмоцентра, в период с 23 января по 29 января по Казахстану было зарегистрировано более 2405 слабых афтершоков, только 12 из них ощущались в Алматы силой 2 балла.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
Как сообщалось ранее, после землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области обнаружены трещины.
29.01.2024, 12:25 54621
Пьянство и падение нравственных ценностей: в МВД назвали причины семейных конфликтов
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга Министерства внутренних дел Республики Казахстан заместитель председателя Комитета административной полиций МВД Ренат Зулхаиров назвал причины семейных конфликтов, передает корреспондент агентства.
Основной причиной семейных конфликтов является пьянство, семейные трудности и падение нравственных ценностей", - заявил спикер.
По его словам, в Казахстане выявлено 675 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей в неблагополучной социальной среде с признаками насилия.
К примеру, в городе Алматы при посещении неблагополучной семьи установлено, что отец находился в состоянии сильного опьянения. Дети были голодными, дома антисанитария. Кроме того, в доме находился собутыльник отца, который также был в неадекватном состоянии. Совместно с сотрудниками опеки дети были размещены в центре поддержке несовершеннолетних, а пьяный отец помещен на лечение в наркологию", - сообщил Ренат Зулхаиров.
Также было проведено анкетирование более 3,5 тысячи семей, из них в 559 установлен высокий риск совершения повторных правонарушений.
Для оказания социальной помощи по ним направлена информация в соответствующие госорганы. Правонарушителям же предложено добровольно пройти психокоррекционные курсы по сдерживанию агрессии. В целях обеспечения безопасности потерпевших вынесено 5,5 тысячи защитных предписаний. По ходатайству полиции судами установлено 1500 особых требований к поведению правонарушителя, в том числе запрет на употребление алкогольных напитков", - добавил он.
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
29.01.2024, 10:50 57216
В области Жетысу выявили более 30 неизолированных бесхозных захоронений очагов сибирской язвы
Фото: apk-news.kz
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Талдыкорган. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Природоохранными прокурорами области Жетысу выявлены грубые нарушения в деятельности уполномоченных органов в сфере соблюдения законодательства о ветеринарии. В частности, на территории области выявили 33 бесхозных места захоронения очагов сибирской язвы, где не приняты меры по их изолированию и приведению в соответствие с требованиями. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Должностными лицами ветеринарии по области допущены 33 тысячи нарушений в ходе вакцинации животных, а также 526 фактов увода физических и юридических лиц от административной ответственности", - проинформировали в ведомстве.
Также установлено четыре факта использования работниками поддельных дипломов в учреждениях ветеринарии, а еще 124 сотрудника не соответствовали занимаемым должностям по уровню образования и опыту.
По всем выявленным нарушениям к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц, из них три руководителя территориальной инспекции привлечены к ответственности за проступки, дискредитирующие государственную службу. В доход государства возмещено более 3 млн тенге", - отметили в прокуратуре.
Напомним, эпидемиологи зафиксировали рост заболеваемости сибирской язвой в Жамбылской области.
28.01.2024, 12:30 73086
В СКО на новом мосту за миллиард тенге появились трещины
Фото: skonews
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Петропавловск. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В конструкции моста через балку Жалтыр близ села Салкынколь в Северо-Казахстанской области обнаружили трещины, сообщил директор регионального филиала "Национального центра качества дорожных активов" Жолдыбай Тентеков.
Дефекты на объекте "Строительство моста на 142-м километре автодороги Еленовка - Арыкбалык - Чистополье - Есиль" будут устранены в дорожно-строительный сезон 2024 года. При проведении строительных работ на объекте имеется сегрегация (расслоение покрытия. - Прим. ред.) и сетка трещин," - цитирует директора центра издание "Петропавловск.news".
По его словам, в этом дорожно-строительном сезоне специалисты выборочно контролировали качество ремонтных работ на 12 объектах дорог областного значения. Выявили 79 дефектов, 77 из них устранены. Оставшиеся 2 дефекта сосредоточены на мосту вблизи села Салкынколь.
Как сообщает издание, подрядчик приступил к капитальному ремонту моста автомобильной дороги областного значения Еленовка - Чистополье - Арыкбалык - Есиль летом 2019 года. Работы по договору должны были закончить за полгода. Дальше последовала смена подрядчика, тогда строительство вовсе приостановили. Затем работы завершало другое предприятие.
Отмечается, что с начала дорожно-строительного сезона текущего года специалисты контролировали проведение ремонта на 163 дорожных объектах Северо-Казахстанской области.
По данным Жолдыбая Тентекова, в результате проверок выявили 190 дефектов и нарушений. Из них сейчас устранено 141, остальные находятся в работе. Отобрано почти 1,6 тыс. проб дорожно-строительных материалов. Порядка 40% не соответствовали требованиям нормативно-технической документации.
В объявлении проекта строительства моста на сайте госзакупок РК указана сумма в размере 1,2 млрд тенге.
Напомним, в Алматы на мосту автомобильной развязки разошелся шов.
27.01.2024, 09:30 102696
В Алматы после землетрясения резко упал спрос на высокоэтажные квартиры
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы после сильного землетрясения резко упал спрос на высокоэтажные квартиры.
Как сообщает almaty.tv, теперь большей популярностью пользуются нижние этажи и частные дома.
Эксперты считают, что пониженный спрос на высокоэтажные квартиры - временное явление. Они прогнозируют стабилизацию рынка через несколько месяцев, когда страх от землетрясения пройдет.
Многие люди, и правда, стали бояться жилья в многоэтажках, и особенно на верхних этажах. Поднялся спрос на частные дома. Причем не только покупка, но и аренда. Люди готовы купить земельный участок и строиться, лишь бы не жить в многоэтажках", - отметил риелтор Ерболат Досалиев.
Также, по данным экспертов, после землетрясения спрос на суточную аренду частных домов повысился в 4 раза. Это значит, что многие жители многоэтажек решили переждать сейсмоактивный период в более безопасном типе жилья.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
26.01.2024, 21:01 115861
Двух женщин оштрафовали за распространение фейков о землетрясении в Алматы
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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - После землетрясения в 00.09 23 января в различных социальных сетях и мессенджер чатах появились сообщения о последствиях природного катаклизма, что в свою очередь породило среди граждан панику и вызвало широкий общественный резонанс.
По фактам совершения подобных действий в настоящее время установлены личности двух женщин 1995 и 2006 годов рождения. Женщин привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях (Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка) с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
Работа в этом направлении продолжается.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
Президент РК поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
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