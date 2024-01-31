В Казахстане на 90% выросло число правонарушений в семейно-бытовой сфере

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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2023 году зарегистрировали 47,6 тысячи административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, это на 89,3% больше, чем годом ранее (25,1 тысячи), сообщает - В Казахстане в 2023 году зарегистрировали 47,6 тысячи административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, это на 89,3% больше, чем годом ранее (25,1 тысячи), сообщает Ranking.kz





20,8 тысячи правонарушений пришлось на умышленное причинение легкого вреда здоровью, 16,9 тысячи - на побои, 743 - на клевету. Рассмотрено 43,7 тысячи административных дел (плюс 80,6% за год).





Из рассмотренных дел в семейно-бытовой сфере прекратили 24,5 тысячи, это в 2,1 раза больше, чем в 2022 году. По остальным 19,2 тысячи дел были наложены административные взыскания. Из них 9,5 тысячи закончились административным арестом, 9,4 тысячи - предупреждением, 247 - административным штрафом, одно - выдворением за пределы РК (работает для иностранцев или лиц без гражданства).





Общая сумма наложенных штрафов составила 4,8 млн тенге против 2 млн годом ранее. Из них пока взыскано только 2,6 млн.





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Что касается уголовных правонарушений, в прошлом году их зарегистрировано 923, на 2% меньше, чем годом ранее. Из них более трети (337) пришлось на случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, это на 8,4% меньше, чем в 2022 году.





Весомую долю также заняли случаи умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести: 336 правонарушений, годовой рост - на 4,7%.





Среди распространенных уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались: убийства (108 случаев), неосторожное причинение вреда здоровью (19 случаев), приготовление и покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (по 17 случаев на каждую из статей).





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В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере совершили в Павлодарской области: 88 случаев - на 1,1% меньше, чем годом ранее.





Далее идут Карагандинская (80 случаев), Алматинская и Восточно-Казахстанская (по 75 случаев в каждом из регионов), Акмолинская (67 случаев) и Костанайская (53 случая) области.





Меньше всего подобных правонарушений было зафиксировано в Кызылординской (21 случай), Мангистауской (22 случая) и Абайской (25 случаев) областях.





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Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей. По словам депутата сената Жанны Асановой, в ближайшее время в мажилис поступит законопроект, защищающий права женщин и детей.





Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.



