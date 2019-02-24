Поддержкой малоимущих многодетных семей в Алматы займется специальная рабочая группа

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - При акимате Алматы создана рабочая группа по вопросам поддержки малоимущих многодетных семей, передает Kazakhstan Today.

В ходе внеочередной конференции городского филиала партии "Нур Отан" заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов рассказал об итогах встреч с многодетными матерями и деятельности рабочей группы по вопросам их поддержки.

Он сообщил, что во всех восьми районах города были организованы встречи акимов районов с многодетными семьями. Все поднятые вопросы систематизированы, рассматриваются как комплексно, так и в индивидуальном порядке. По его словам, более 60% женщин, принявших участие во встречах, являются выходцами из сельской местности и других регионов, за последние 5 лет переселившихся в Алматы и пригородные районы.

"Основные поднимаемые вопросы: улучшение жилищных условий, увеличения пособий, качество медицинской помощи, доступность дополнительного образования для детей, наличие долговой финансовой нагрузки и другие. Особое внимание обращено на необходимость изменения методики исчисления адресной социальной помощи. Также высказаны пожелания по увеличению социального государственного пособия. На местном уровне предложено усилить координацию и мониторинг решения вопросов многодетных матерей. По аналогии с программой активного долголетия рекомендовано запустить отдельную программу поддержки семьи. Прозвучали и просьбы по созданию специализированного ЦОНа для многодетных матерей. Оказание психологической поддержки, юридические консультации, врачебная помощь, курсы компьютерной грамотности, трудоустройство - подобные услуги могли бы превентивно решать их проблемы. Также озвучены пожелания по оказанию жилищной и иных видов помощи на уровне города Алматы. В целом все системные проблемы обозначены и внесены в Министерство труда и социальной защиты для рассмотрения правительственной рабочей группой под председательством заместителя премьер-министра Ерболата Досаева", - сообщил Е. Аукенов.

Также заместитель акима озвучил меры поддержки, существующие в настоящее время. Кроме выплаты социальной помощи для многодетных семей и адресной социальной помощи бюджетом предусмотрена выплата единовременных пособий при рождении первого, второго и третьего ребёнка - 96 тыс. тенге; при рождении четвертого, пятого ребёнка и так далее - 159 тыс. тенге. По уходу до 1 года на ребенка предусмотрено от 14 тыс. тенге до 22 тыс. тенге. Отдельно предусмотрено ежемесячное пособие семьям, воспитывающим ребенка-инвалида - более 31 тыс. тенге. Семьи, потерявшие кормильца, ежемесячно получают на одного ребёнка более 25 тыс. тенге и далее по возрастающей. Если кормилец работал, то дополнительно предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования. На местном уровне акиматом города Алматы оказывается 13 видов дополнительной социальной поддержки почти 25 тыс. социально-уязвимым гражданам, в том числе инвалидам, малообеспеченным гражданам и многодетным семьям. Так, оказывается жилищная и социальная помощь, производится возмещение затрат на проведение и установку газового оборудования, а также счетчиков горячей и холодной воды, возмещение затрат на обучение детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов на дому, помощь пострадавшим вследствие пожара или стихийного бедствия и так далее.

К примеру, жилищная помощь оказывается, если оплата за коммунальные услуги и содержание жилища превышает 10% совокупного дохода семьи. В 2018 году она оказана более чем 2 тыс. семей. А единовременную социальную помощь получили более 4 тыс. человек", - уточнил Аукенов.

Также проведено повышение заработной платы низкооплачиваемым категориям работников. С 1 января текущего года минимальная зарплата повышена в 1,5 раза - с 28 до 42 тыс. тенге. По городу средняя зарплата низкооплачиваемых категорий работников будет увеличена до 24%.

Кроме того, ведется работа по представлению интересов каждого отдельно взятого работника путем заключения коллективных договоров. Предприятия берут на себя обязательства по обеспечению условий и прав трудящихся, повышению заработной платы с исключением выплаты "в конвертах". Только за последние четыре месяца заключено 11,4 тыс. договоров.

Также снижение налоговой нагрузки. С начала текущего года для работников, получающих относительно низкую заработную плату, налоговая нагрузка снижена в 10 раз. Так, ИПН сокращен с 10% до 1%. То есть дополнительно заработная плата низкооплачиваемых работников увеличиться на 9%.

В целях сохранения стабильности на рынке труда ведется работа по заключению дорожных карт по управляемому перетоку работников с крупными предприятиями города Алматы. В результате 192 предприятия заключили дорожные карты. Таким образом, высвобождаемые работники незамедлительно охватываются мерами содействия занятости.

С целью широкого вовлечения в программу "Енбек" по оказанию социальной поддержки и трудоустройства, акиматом города проводится работа по определению социального статуса всех незарегистрированных безработных и самозанятых. За 2 года уже определен статус почти 400 тыс. человек. По предварительным оценкам осталось 76 тыс. человек. Данная работа направлена в том числе на обеспечение должными условиями медицинской помощи и социальной поддержки",- резюмировал заместитель акима.

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