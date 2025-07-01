30.06.2025, 16:45 45961
Подготовка заключений правительства к законопроектам стала затягиваться до 7 месяцев - председатель мажилиса
Фото: Скрин видео
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов, подводя итоги третьей сессии парламента VIII созыва, остановился на проблемных вопросах при взаимодействии с правительством, передает корреспондент агентства.
Согласно закону, по поправкам, требующим дополнительных финансовых средств с бюджета необходимо заключение правительства. К сожалению, процесс подготовки заключений к законопроектам стал затягиваться. Иногда эта процедура занимает до 7 месяцев. А это в свою очередь тормозит исполнение поручений главы государства, а также своевременное принятие важных, ожидаемых населением законов", - заявил Ерлан Кошанов.
Более того, отметил он, нередко прослеживается тенденция, когда в заключениях отсутствует четкая позиция правительства к инициативам депутатов.
Например, депутатами в ходе работы над законопроектом об особо охраняемых природных территориях были подготовлены поправки, содержащие два разных подхода к одной и той же статье Земельного кодекса. В представленном заключении правительством поддерживаются оба предложенных варианта. Это лишь один пример", - сообщил председатель мажилиса.
Также, по его словам, имеет место непоследовательность в действиях госорганов.
Правительство не поддерживает поправки депутатов в одной палате, однако при обсуждении этих же поправок в другой палате вдруг соглашается с ними. Налицо поверхностное отношение госорганов к подготовке проектов заключений", - заявил Ерлан Кошанов.
Он напомнил, что согласно Конституции правом законодательной инициативы наравне с мажилисом обладает и правительство.
Однако министерства, вместо того чтобы самим разрабатывать законопроекты, стали выбирать более легкий путь, решая проблемы через поправки депутатов или посредством направления писем в парламент. Согласно регламенту правительства имеется норма по внесению поправок на этапе обсуждения законопроекта в мажилисе. Довольно-таки часто правительство стало прибегать к использованию данной нормы. Иногда такие поправки поступают буквально в день пленарного заседания. Только в этой сессии количество писем правительства в рамках этого пункта увеличилось в два раза", - добавил он.
Кроме того, Ерлан Кошанов отдельно остановился на ответах на депутатские запросы.
В течение этой сессии в адрес государственных органов депутатами направлено 625 запросов. Хочу подчеркнуть, что в их основе лежат вопросы, беспокоящие наших граждан. Зачастую содержание и качество ответов на депутатские запросы оставляет желать лучшего. У депутатов по ним возникают дополнительные вопросы. Это заставляет депутатов вновь обращаться к госоргану. Нам совместно с правительством необходимо системно решить данный вопрос. Для этого планируется провести отдельную встречу с правительством в следующей сессии", - сообщил он.
Напомним, сегодня парламент Казахстана завершил очередную сессию.
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01.07.2025, 11:10 1981
Новые правила въезда в Россию: на границе с Казахстаном образовались пробки
Спасатели и военнослужащие МЧС Казахстана оказывают помощь водителям
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе, на границе с Казахстана и России, образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что спасатели и военнослужащие МЧС Казахстана оказывают помощь водителям, застрявшим в заторе на пограничном посту
Спасателями организована оперативная помощь водителям предоставляется горячее питание, питьевая вода, оказывается медицинская помощь, ведется санитарный контроль и предоставляется необходимая информационная поддержка. Ситуация находится под постоянным контролем", - добавили в МЧС.
Ранее была опубликована пошаговая инструкция о том, как оформить QR-код для въезда в РФ.
01.07.2025, 08:00 7241
Что ждет казахстанцев в июле
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июле 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Отдых на День столицы
6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы. В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 5, 6, и 7 июля.
При шестидневной рабочей неделе: 5 июля - рабочий день, 6 и 7 июля - выходные дни.
Всего в июле казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.
В Казахстане внедряется единая система оплаты медицинской помощи
В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система внедряется во всех медицинских организациях страны. Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, отметили в Минздраве.
Новая цифровая система позволит обеспечить:
- прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые приписки;
- гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации, систему здравоохранения на потребности пациентов. Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок. По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера. Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение", - сообщили в Минздраве.
С 1 июля в РК вводится новая форма семейного устройства - приемная профессиональная семья
По данным Минпросвещения, это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу.
Все кандидаты в приемные профессиональные семьи обязаны пройти обязательную психологическую подготовку. Она будет проводиться в специализированных организациях для детей-сирот и аккредитованных учреждениях, которые занимаются содействием в устройстве детей в семьи.
Окончательное решение о назначении кандидатов будет приниматься органами опеки с учетом полноты представленных документов и соответствия требованиям законодательства.
Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, будет производиться оплата услуг воспитателя.
Дети направляются в семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации, и получают индивидуальное внимание и семейную заботу.
Напомним, что всего существует 4 формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья.
С июля в Казахстане заработают кассационные суды
С 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда - по уголовным, гражданским и административным делам.
Казахстанцам станет проще обжаловать приговоры. Сейчас роль высшей апелляционной инстанции выполняет Верховный суд. В исключительных случаях за ним останется арбитраж, сообщает 24KZ. Три самостоятельных кассационных суда будут специализироваться на гражданских, административных и уголовных делах. Новшество - в переходе к сплошной кассации. То есть рассматривать новые суды будут все поступившие дела без предварительного отбора. В итоге казахстанцы получат право на рассмотрение дела в трех инстанциях - первой, апелляционной и кассационной. Причем приговор в последней инстанции должны вынести в течение полугода. Решение принимает коллегия судей с юридическим стажем не меньше 18 лет и 8-летним судейским опытом. Дела будут рассматривать с вызовом сторон.
Завершается ЕНТ
Основное ЕНТ проходит до 7 июля.
Проведение специальных экзаменов для поступающих на образовательные программы по направлениям "Педагогические науки" и "Здравоохранение": с 20 июня по 20 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля).
Прием заявлений на участие в творческих экзаменах: с 20 июня по 10 августа (для участия в конкурсе - до 7 июля).
Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для участия в конкурсе - до 20 июля);
Прием заявок на участие в конкурсе на образовательные гранты: с 13 по 20 июля.
Объявление списка обладателей грантов: до 10 августа.
Предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Данные цены будут действовать с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.
Предельная цена в тенге за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость составит:
Астана - 72 846 тенге;
Алматы - 76 686 тенге;
Шымкент - 71 122 тенге;
Акмолинская область - 72 846 тенге;
Актюбинская область - 54 933 тенге;
Алматинская область - 76 686 тенге;
Атырауская область - 41 993 тенге;
Западно-Казахстанская область - 55 365 тенге;
Жамбылская область - 70 639 тенге;
область Жетысу - 76 686 тенге;
Карагандинская область - 72 846 тенге;
Костанайская область - 62 951 тенге;
Кызылординская область - 59 179 тенге;
Мангистауская область - 57 649 тенге;
Туркестанская область - 71 122 тенге;
область Улытау - 72 846 тенге;
Восточно-Казахстанская область - 13 069 тенге.
Оптовая цена на сжиженный газ сохранится до конца года
Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - говорится в приказе Минэнерго.
Авиарейсы Алматы - Петропавловск с 1 июля переведут на коммерческую основу
Субсидируемый авиарейс по маршруту Алматы - Петропавловск с 1 июля 2025 года переведут на коммерческую основу, сообщили в Министерстве транспорта РК.
Решение принято ввиду успешного завершения программы субсидирования авиамаршрутов и выхода загрузки данного рейса на безубыточный уровень.
До указанной даты стоимость билета в одну сторону составляла 30 000 тенге. С переходом на коммерческую модель цена перелета стартует от 15 270 тенге - в зависимости от тарифа и времени покупки билета.
Рейсы по-прежнему выполняются 5 раз в неделю авиакомпанией SCAT, продолжительность полета составляет 2 часа.
Авиарейсы на Иссык-Куль
С 3 июля 2025 года авиакомпания начинает выполнять рейсы из Алматы в международный аэропорт "Иссык-Куль", сообщает пресс-служба компании.
Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям до 31 августа. Время в пути от Алматы до Тамчи (Иссык-Куля) составляет 55 минут, включая руление до взлета и после посадки.
Продолжительность обратного рейса составляет один час. Стоимость билетов начинается от 24 000 тенге в одну сторону.
Кроме того, на рынок авиаперевозок Казахстана вышла новая авиакомпания Asman Airlines из Кыргызстана, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.
Напомним, с 27 июня этого года авиакомпания Asman Airlines начала выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Иссык-Куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).
Казахстанская авиакомпания FlyArystan запускает рейсы Атырау - Ташкент
По информации пресс-службы авиакомпании, рейс Атырау - Ташкент будет запущен с 15 июля с частотой три раза в неделю: июль-август - по вторникам, четвергам и воскресеньям; сентябрь-октябрь - по понедельникам, средам и пятницам. Перелет будет осуществляться на современных самолетах Airbus A320.
Кроме того, со 2 июля запускается рейс Шымкент - Сиань - 2 раза в неделю по средам и субботам, с 4 июля Шымкент - Урумчи - 2 раза в неделю по вторникам и пятницам.
Также китайская авиакомпания China Eastern Airlines запускает новый прямой рейс Шанхай - Алматы, сообщили в акимате Алматы.
Прибытие первого самолета China Eastern Airlines из Шанхая в Алматы ожидается 4 июля.
30.06.2025, 21:30 34421
Предприниматели просят президента отправить проект Налогового кодекса на доработку
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Альянс отраслевых ассоциаций пищевой индустрии, агропромышленного комплекса и малого и среднего бизнеса обратился в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today с просьбой опубликовать письмо к президенту Казахстана с призывом остановить принятие Налогового кодекса.
Представители бизнес-сообщества настаивают на доработке документа до его подписания, подчеркивая, что в текущей редакции он может привести к сокращению деловой активности, росту административной нагрузки и усилению коррупционных рисков.
Среди основных претензий к текущей редакции проекта Налогового кодекса в альянсе называют недостаточность доказательной базы - многие предлагаемые нормы основаны на слабом анализе фактических статистических данных и экономических последствий. При этом зачастую игнорируются убедительные экспертные заключения бизнес-сообщества, и депутаты в большинстве случаев занимают сторону правительства. Это повышает риск принятия решений, не соответствующих реальным условиям ведения бизнеса и приводящих к ухудшению экономики и непредсказуемым результатам.
Также предприниматели отмечают реактивный, а не превентивный подход: кодекс изобилует сложными мерами, направленными на борьбу со следствиями (такими как дробление бизнеса, оптимизация налогов), а не на устранение их первопричин - зачастую сложности администрирования и арбитража ставок.
Кроме того, в альянсе отметили, что усложнение правил, расширение полномочий контролирующих органов без адекватных гарантий прав налогоплательщиков создают почву для увеличения коррупционных проявлений.
Бизнес-сообщество Казахстана искренне заинтересовано в построении современной, справедливой и эффективной налоговой системы, которая станет драйвером экономики, а не ее тормозом. Мы готовы быть вашим конструктивным партнером в этой важнейшей работе. Убедительно просим вас использовать ваше право вето и инициировать доработку проекта Налогового кодекса с учетом изложенных системных замечаний и предложений до его подписания. Это позволит избежать негативных экономических и социальных последствий и создать по-настоящему стимулирующую среду для инвестиций и роста", - говорится в обращении.
30.06.2025, 14:10 54731
В ряде городов Казахстана изменятся адреса дежурных ЦОНов
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте, Усть- Каменогорске, Таразе, Уральске, Караганде, Туркестане и области Улытау с 1 июля изменятся адреса дежурных центров обслуживания населения, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".
Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09.00 до 20.00, по субботам с 09.00 до 13.00. При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09.00 до 18.00, а готовые документы выдаются до 20.00. По субботам заявления принимают с 09.00 до 12.00, готовые документы выдают до 13.00", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.
Ранее сообщалось, что справку для получения водительских прав теперь можно оформить онлайн.
30.06.2025, 12:58 58876
КТЖ запускает летний поезд по маршруту Актобе - Астана
Фото: telegram/КТЖ
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Пассажирские перевозки" запускает новый поезд № 257/258 Актобе - Астана на летний период, сообщает пресс-служба АО "НК" "Казахстан темiр жолы".
Маршрут запускают с 4 июля по 2 сентября 2025 года.
По информации КТЖ, поезд будет курсировать через день, обеспечивая жителям удобные поездки в сезон отпусков.
Состав включает 12 вагонов (6 купе и 6 плацкарт), оснащенных кондиционерами и рассчитанных на более чем 500 пассажиров.
С расписанием рейсов можно ознакомиться здесь.
30.06.2025, 10:09 64881
Часть школы и земельный участок незаконно продали в Караганде
Объекты возвращены в госсобственность
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Караганда. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде в коммунальную собственность возращены часть государственной школы и земельный участок, которые были приватизированы незаконно.
Как рассказали в прокуратуре Карагандинской области, в областном центре незаконно продали пристройку к средней школе № 16 площадью 1165,79 квадратного метра и земельный участок площадью более 1 гектара.
В ведомстве пояснили, что объект находился на балансе школы и не подлежал приватизации, поскольку образовательное учреждение продолжает функционировать. Таким образом, сделка была проведена с нарушением законодательства.
Суд признал недействительными договоры купли-продажи, отменил соответствующее постановление акимата города Караганды. Имущество возвращено в государственную коммунальную собственность.
Ранее в государственную собственность также был возвращен кинотеатр имени Ленина, переданный с нарушением законодательства.
29.06.2025, 20:50 91411
Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в понедельник
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Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник в Астане ожидается дождь, в Алматы и Шымкенте - без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 23-25 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 30-32 градуса тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов, днем 34-36 градусов тепла.
28.06.2025, 20:17 145911
Международная конференция "Новые горизонты для интеллектуальной собственности" пройдет в Алматы
Мероприятие состоится 30 июня в отеле Rahat Palace
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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международная конференция "Новые горизонты для интеллектуальной собственности" пройдет в Алматы в рамках экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", сообщает Международный центр региональной интеграции.
Конференция станет открытой площадкой для диалога, обмена опытом, мнениями и координации усилий в сфере интеллектуальной собственности между странами Евразийского региона", - заявили в центре.
Сообщается, что мероприятие пройдет 30 июня 2025 года с 10.00 до 13.30 в отеле Rahat Palace в Алматы.
В конференции примут участие представители государственных органов, национальных институтов интеллектуальной собственности, международных организаций по правам ИС, ОКУПы, паблишингов, цифровых платформ, международные эксперты в области авторского права и цифровой трансформации, представители креативных индустрий из стран - участниц международной экспедиции.
Также особое внимание будет уделено актуальным вопросам, касающимся стран Центральной Азии. Это географические указания, активация сфер коллективного управления правами в репрографическом воспроизведении, чистых носителях, текстов и изображений, регистрация хореографических произведений, сбор вознаграждения за музыку в кинопрокате, и т.д.
"Путешествие в сердце Евразии" - это масштабный проект, направленный на укрепление деловых, научных и культурных связей между Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Узбекистаном и Таджикистаном путем формирования пространства доверия и на основе взаимного уважения к национальной идентичности, сохранению традиционных ценностей, поддержки дружеской повестки в регионе.
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