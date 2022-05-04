Подозреваемого в нападении на пожилую женщину в Алматы доставили в полицию

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе, юго-западе, севере, северо-востоке Казахстана под влиянием поля повышенного давления ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге и юго-востоке - град, шквал, на севере и востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, временами 25 метров в секунду.

Утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Костанайской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области днем на юго-западе ожидается гроза, на юге - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидается туман, на юго-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал.

Ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, на севере Акмолинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Алматы синоптики прогнозируют грозу, температура воздуха днем составит +21+23 градуса, скорость ветра - 5-10, при грозе 15-20 метров в секунду.





В Нур-Султане - дождь, +16+18 градусов, скорость ветра - 7-12, порывы 15 метров в секунду.