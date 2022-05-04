Подозреваемого в нападении на пожилую женщину в Алматы доставили в полицию

АЛМАТЫ. 3 МАЯ - Момент нападения на пожилую женщину в Алатауском районе Алматы зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На кадрах запечатлено, как женщина ругается с пожилой женщиной на костылях. В один момент к пожилой женщине сзади подошел мужчина и начал ее избивать.
Инцидент прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Facebook. Он сообщил, что по данному факту начата проверка.
Поручено сотрудникам УП Алатауского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы", - написал он.
По информации прокуратуры Алатауского района, личность подозреваемого установлена.
В социальных сетях распространяется информация об избиении пожилой женщины со стороны неустановленного мужчины. Проведенными мероприятиями сотрудниками УП Алатауского района указанное лицо установлено и доставлено в полицию. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Прокуратурой района будет обеспечено принятие законного процессуального решения в отношении этого человека с дачей надлежащей правовой оценки его действиям", - говорится в сообщении прокуратуры.