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Поезда запустят в Казахстане 1 июня

13.05.2020, 21:55 12259
Поезда запустят в Казахстане 1 июня
Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции принято решение о возобновлении курсирования пассажирских поездов внутри страны, передает Kazakhstan Today.
 

Запуск пассажирских поездов будет осуществляться с 1 июня поэтапно, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
По информации ведомства, на начальном этапе будут запущены 54 поезда по направлениям: 
 
- Нур-Султан - Алматы, Мангистау, Усть-Каменогорск, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавл/Кызыл Ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда;
 
- Алматы - Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Уральск, Петропавловск;
 
- Кызылорда - Семей;
 
- Костанай - Караганда, Аркалык, Алматы;
 
- Караганда - Жезказган;
 
- Кызылорда - Кокшетау, Петропавловск.
 
Также будут запущены пригородные сообщения. Продажа проездных билетов стартует с 15 мая.
 
Отмечается, что для максимальной защиты пассажиров и поездной бригады, перевозка будет осуществляться в соответствии с рекомендациями главного государственного санврача на транспорте и с соблюдением следующих мер: проведение предрейсового медицинского осмотра работников поездных бригад с измерением температуры тела. Обязательное ношение масок проводниками и пассажирами в пути следования. Соблюдение дистанции при посадке и высадке. Увеличение периодичности проведения влажной уборки внутри вагонов в пути следования и дезинфекция в пунктах формирования. Запрет хождения пассажиров между вагонами состава поезда и выхода из купе без причины.
 
Кроме того, МВК приняла решение о возобновлении полетов из Нур-Султана и Алматы в Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Зайсан и Урджар.
 
По информации МИИР, авиакомпании планируют выполнение рейсов согласно расписанию, опубликованному на официальных сайтах казахстанских авиаперевозчиков.
 
Полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте МЗ РК:
 
- использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
 
- проведение термометрии, социального дистанционирования до посадки на борт воздушного судна;
 
- усиленная дезинфекция аэропортов и воздушных судов.
 
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в связи с учетом рекомендации Министерства здравоохранения РК полеты ограничены в Атырау.
 

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