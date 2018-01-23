Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Погибший в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental гражданин Казахстана находился в Кабуле с деловой целью, передает Kazakhstan Today.
Как сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, по имеющимся данным, погибший мужчина в Афганистане находился с октября - ноября 2017 года с деловой целью.
По его словам, погибший мужчина занимался бизнесом и прибыл в Афганистан по приглашению одной из афганских компаний, работающих в сфере телекоммуникаций.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - сказал Ануар Жайнаков.
Как сообщалось ранее, в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле погиб гражданин Казахстана, 1978 года рождения.
Казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел. В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на Родину.
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