Погода без осадков ожидается сегодня лишь на западе Казахстана

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми ожидаются местами осадки, лишь на западе республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Жаланашколя до 20-25 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".





В Туркестанской области местами ожидаются туман, утром и днем усиление ветра до 15-20, порывов до 25 метров в секунду. В Жамбылской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед.





В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.





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