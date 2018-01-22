Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе, северо-западе и востоке - небольшой снег. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе низовая метель, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Западно-Казахстанской областях с метелью, сообщили в "Казгидромете".

В Акмолинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Павлодарской областях местами туман. В Атырауской области местами ожидается туман, гололед.

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