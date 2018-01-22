Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 января 2018
  • 15
  • :
  • 06
Все области
-11º Туман
днем 2º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

Погода без осадков ожидается сегодня в большинстве регионов Казахстана22.01.2018
  • Фото: best-photos
Общество  08:36

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков, лишь на западе, северо-западе и востоке - небольшой снег. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе низовая метель, передает Kazakhstan Today.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Западно-Казахстанской областях с метелью, сообщили в "Казгидромете".

В Акмолинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Павлодарской областях местами туман. В Атырауской области местами ожидается туман, гололед.
Просмотров: 4406
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
22.01.2018   12:49
В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение из-за мороза
22.01.2018   12:39
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане
22.01.2018   12:00
Фото: Новый Тамбов
В Астане отменили занятия второй смены для школьников и студентов 1-2 курса колледжей
22.01.2018   11:48
Фото: Dixinews.kz
В шести областях Казахстана введены ограничения для дизельного и общественного транспорта из-за мороза
22.01.2018   09:50
Фото: http://24.kz
В Астане из-за мороза приостановили движение пригородных автобусов
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today