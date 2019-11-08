Погода без осадков ожидается сегодня лишь на юге и западе Казахстана

Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сегодня сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юге и западе республики без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами ожидается усиление ветра с порывами, туман, гололед, низовая метель, сообщил "Казгидромет".

В Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Акмолинской области усилится ветер с порывами до 23 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, в Алматинской области местами гололед.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства