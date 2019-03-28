Погода без осадков ожидается сегодня лишь на западе, востоке и юго-востоке Казахстана

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильные, лишь на западе, востоке и юго-востоке республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге - гроза, возможны град, шквал, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Акмолинской области местами ожидаются туман, ночью и утром гололед, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, возможен град.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ночью гололед.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман, в Костанайской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

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