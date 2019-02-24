Погода без осадков установится сегодня на большей территории Казахстана

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана сегодня без осадков, лишь на западе, юге и на востоке сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Кызылординской, Жамбылской областях местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Костанайской, Актюбинской областях местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами туман. В Атырауской, Мангистауской областях местами туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области местами гололед.

В Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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