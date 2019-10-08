Погода ухудшится на большей части Казахстана в ближайшие дни

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды в Казахстане на 8-10 октября, передает Kazakhstan Today.

Малооблачная и без осадков погода с температурой воздуха выше средних многолетних значений на 4-9 градусов отмечалась на всей территории Казахстана в выходные дни. Но активный облачный массив, связанный с холодным атмосферным фронтом, расположенный над Поволжьем, начал смещаться на восток. И по мере его продвижения погода в республики будет меняться", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, в ближайшие сутки уже в западных областях ожидается пасмурная погода, местами пройдёт дождь, и температура воздуха понизится.

На северо-западе 9 сентября, на севере и в центре 10 сентября ожидаются местами дожди, возможны грозы и постепенное понижение температуры воздуха.

На востоке ещё без осадков и по-прежнему тепло. А на юге и юго-востоке под влиянием высотной ложбины преимущественно в горных и предгорных районах возможен кратковременный дождь и гроза, говорится в прогнозе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства