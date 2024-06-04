03.06.2024, 10:02 38226
Поили мочой и кормили фекалиями: омбудсмен рассказала жуткие подробности истязания детей в Шымкенте
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в соцсети рассказала жуткие подробности истязания приемных детей в Шымкенте.
По показаниям старшего ребенка, детей поили мочой и кормили фекалиями", - написала Динара Закиева.
Также, по ее словам, расследуется факт использования денежных накоплений старшего ребенка: возможно, их потратили на покупку коз, которых пас сам ребенок.
Ранее омбудсмен по защите прав детей Жаннета Жазыкбаева сообщила, что детей привлекали к работе, они не ели, их одежда была рваной и грязной.
Он (опекун. - Прим. редакции) живет в маленькой времянке. Внутри темно и грязно. Сами дети очень худые. Выглядят как дети в концлагере во время войны, на их телах синяки и покраснения. Пятеро из них не могут говорить. Оказалось, что перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак. При обыске мы обнаружили привязанных кошек в сарае", - рассказала Жазыкбаева.
По словам Закиевой, много вопросов к педагогам школы, которые видели синяки на теле старшего ребенка, а также к органам опеки.
По данному преступлению с февраля мы работали с МВД, ГП и региональным уполномоченным по Шымкенту. Дело передали в суд. В отношении сотрудников опеки и педагогов школы заведены уголовные дела, идет следствие", - сообщила Закиева.
Она отметила, что это уже четвертый случай истязания за последние несколько месяцев именно в приемных семьях. С марта начались рейды по всем приемным семьям. Они продлятся до 1 июля.
Также были внесены изменение в закон: приняты поправки по проведению проверок в отношении государственных органов, в том числе органов опеки. Ранее регулярные проверки органов опеки не проводились. Вместе с тем для системного решения проблемы нехватки сотрудников опеки подготовлены поправки в закон, которые предусматривают утверждение компетенции и норматива количества сотрудников органов опеки.
Сейчас эта поправка на заключении правительства. Эта норма принципиально важна для внесения кардинальных изменений. Например, на начало года в городе Шымкенте на 485 тыс. детей приходится 5 сотрудников опеки, то есть 90 тыс. детей на одного сотрудника. Введение поправки позволит утвердить международный норматив: 1 сотрудник на 5 тыс. детей, то есть в Шымкенте будет не 5, а 90 сотрудников", - отметила она.
Кроме того, по ее словам, проработан вопрос увеличения заработных плат на 50%.
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04.06.2024, 12:28 5021
Эфирное телевидение теряет популярность среди казахстанцев
Фото: depositphotos.com
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане эфирное телевидение теряет популярность среди жителей республики.
Обеспеченность казахстанцев телевизорами составляет практически 100%. Более того, на 100 домохозяйств приходится более 100 телевизоров. Тем временем граждане чаще отдают предпочтение кабельному телевидению, нежели спутниковому или эфирному", - сообщает finprom.kz.
В частности, еще в 2022 году кабельное телевидение имели 43,3% домохозяйств, а в 2023 году - уже 48,2%, то есть почти половина.
По данным аналитиков, доля домохозяйств, пользующихся спутниковым телевидением, сократилась с 32,2% до 30,4%.
Стоит отметить, что обеспеченность фиксированным интернетом, необходимым для подключения к интернет-телевидению, за год выросла с 50,1% до 51,6%", - сообщили они.
Подчеркивается, что в региональном разрезе наибольшая обеспеченность кабельным телевидением по итогам 2022 года наблюдалась в Алматы и Астане.
Также именно в этих мегаполисах был зафиксирован и один самых низких уровней обеспеченности эфирным телевидением: лишь 2,5% и 3,5% соответственно. Меньшая обеспеченность эфирным телевидением наблюдалась лишь в Мангистауской области: всего 0,4%, при этом на кабельное телевидение в регионе пришлось 53,5%. Самая низкая обеспеченность кабельным телевидением - лишь 1,1% - была отмечена в Туркестанской области", - добавили аналитики.
03.06.2024, 14:26 32291
Сорокаградусная жара придет в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие три дня на юге и западе Казахстана ожидается сорокаградусная жара, а на севере - град и порывистый ветер, сообщает РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков, в предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, на северо-западе, севере - с выпадением града и порывистым ветром.
На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на западе страны до +30, +39 °С, на северо-западе до +25, +35 °С, на севере +23, +30 °С, в центре, на востоке страны до +25, +33 °С, на юге до +35, +40 °С, на юго-востоке до +28, +35 °С", - сообщает Казгидромет.
02.06.2024, 14:41 69176
В Казахстане проведут учения на случай разрушительного землетрясения
Фото: МЧС РК
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Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 3-4 июня в сейсмически опасных регионах страны - городах Алматы, Шымкенте, в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях пройдет республиканское командно-штабное учение "Жер-2024". Республиканский штаб по координации учения располагается в Усть-Каменогорске ВКО, сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС РК.
3 июня в 10.00 в рамках учения будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сиренно-речевых устройств, а также будут проводиться сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей. Учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения.
В мероприятии примут участие республиканские, региональные службы гражданской защиты и местные исполнительные органы, которые будут отрабатывать действия в условиях разрушительного землетрясения. В ходе учения будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, мобильные пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и полевой медицинский госпиталь, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.
В Алматы и Усть-Каменогорске готовятся к проведению республиканского учения.
По данным ДЧС Алматы, по городу оперативный штаб размещается по адресу Байзакова, 300. Учение пройдет в два этапа, в ходе него будут отработаны практические действия - проверят запуск системы оповещения, отработают развертывание пунктов приема пострадавшего населения, развертывание полевых мобильных госпиталей, палаточного лагеря, ликвидацию "аварии" на химобъекте, спасательные работы и др.
В областном центре ВКО развернут палаточный лагерь для условно пострадавшего населения на 1200 человек, которое будет пребывать сюда в случае последствий разрушительного землетрясения. В палаточном лагере есть все необходимое для проживания. Жилая и коммунально-бытовая зоны, блок питания, госпиталь для оказания экстренной помощи населению врачами Центра медицины катастроф, мобильный ЦОН, центр связи, отметили в МЧС.
Как сообщалось ранее, сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади территории страны.
По состоянию на 2023 год в наиболее сейсмоопасных регионах - восток, юго-восток, юг страны, где проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов.
Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Абай, Жетысу. Катастрофическим землетрясениям наиболее подвержен город Алматы, расположенный в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии.
02.06.2024, 10:39 77521
По случаю утечки серной кислоты на станции Малайсары проводится расследование - КТЖ
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По случаю утечки серной кислоты на станции Малайсары в Жетысуской области проводится расследование. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
1 июня текущего года на станционных путях станции Малайсары при обходе грузового состава охранник ТОО "ВЖДО" обнаружил течь серной кислоты из цистерны. Согласно инструкции вагон отцеплен и огражден. Течь остановлена после охлаждения цистерны. Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет. По данному случаю проводится расследование", - проинформировали в КТЖ.
Напомним, после обнаружения утечки серной кислоты из аварийного клапана вагона-цистерны спасатели провели эвакуацию 46 сельчан из 10 местных домов. Вчера вечером жители вернулись в свои дома.
Вагон-цистерна была отбуксирована на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары - на расстояние одного километра. Работниками УСЭК (управление санитарно -эпидемиологического контроля) проводились лабораторные исследования почвы и воздуха, которые показали, что образцы в пределах нормы.Службой РХЗ Кербулакского района совместно с местными исполнительными органами проводятся дегазационные мероприятия", - сообщили в пресс-службе МЧС.
01.06.2024, 19:51 103521
Школьники пришли на экскурсию в Акорду в честь Дня защиты детей
Фото: Акорда
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В экскурсии по Акорде по случаю Международного дня защиты детей принял участие 81 школьник из всех областей страны, в том числе из пострадавших от паводков регионов. Среди юных гостей были победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы, сообщает пресс-служба президента РК.
Учащиеся осмотрели центральный парадный холл и залы, предназначенные для проведения официальных приемов, переговоров и встреч. Школьники также совершили прогулку по саду на территории резиденции. Детей ознакомили с распорядком дня президента Касым-Жомарта Токаева, им также рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.
В завершение учащимся вручили памятные подарки от имени главы государства.
Кроме того, в ходе двухдневной поездки дети посетят такие достопримечательности столицы, как Президентский центр, Национальный музей и павильон "Нұр-Әлем".
Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира и является одним из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Главная цель Дня защиты детей - это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника.
Все детские права и свободы отражены в декларации прав ребенка, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН в 1959 году. Она провозглашает равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения и др. Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства признать права детей и содействовать их осуществлению.
История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. Этот день совпал и со временем проведения "детской" конференции в Женеве.
После окончания Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.
Для помощи детям ООН создала специальный фонд, который ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья - от предродового периода вплоть до юности. Детский фонд поддерживает детей, потерявших родителей из-за ВИЧ/СПИДа, и следит за тем, чтобы они получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больных СПИДом.
01.06.2024, 10:38 114986
Пользователям приложения "Работа в ЕАЭС" стали доступны услуги в Казахстане
В приложении уже доступны сервисы национальных сегментов всех государств - членов ЕАЭС
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мобильном приложении "Работа в ЕАЭС", разработанном фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, запущен сегмент доступа к государственным и коммерческим услугам для трудовых мигрантов в Республике Казахстан, сообщили в пресс-службе банка.
Это означает, что пользователи мобильного приложения, переезжающие для трудовой деятельности в Казахстан, с сегодняшнего дня могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне. В приложении уже доступны сервисы национальных сегментов всех государств - членов ЕАЭС", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что при трудоустройстве в Республике Казахстан пользователь приложения теперь может осуществить поиск актуальных вакансий в стране, обратиться в государственные органы, оформить индивидуальный идентификационный номер, получить справки о пересечении границы, помощь в миграции и трудоустройстве, справки о соответствии квалификации иностранного работника и другие полезные услуги.
Приложение дополнено сервисами поиска жилья и покупки авиабилетов. Предполагается, что, как и в случае с другими национальными сегментами, количество сервисов, доступных через приложение для трудовых мигрантов, переехавших в Республику Казахстан, будет постоянно расти, охватывая новые государственные и коммерческие услуги. В приложении "Работа в ЕАЭС" представлена полноценная информация о нормативно-правовых актах, регулирующих трудовую деятельность в Республике Казахстан", - добавили в ЕАБР.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
01.06.2024, 09:54 116946
Новый терминал аэропорта Алматы обслужил первые рейсы
Фото: Минтранспорта РК
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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 1 июня, новый терминал аэропорта Алматы после открытия обслужил первые рейсы, сообщает пресс-служба Минтранспорта.
Рейс КС-664 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Лондон -Алматы совершил посадку в аэропорту Алматы в 08.50. На борту воздушного судна "Эйрбас-А321", совершившего рейс, было 94 пассажира.
На вылет терминал первым планирует к обслуживанию рейс КС-653 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы - Доха. Ожидается, что рейс с 166 пассажирами на борту совершит вылет в 09.50.
По информации ведомства, планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня.
Строительство нового терминала аэропорта Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тыс. кв. м. В терминале имеется семь телескопических трапов, 50 стоек регистрации, современная система обработки багажа с четырьмя лентами и производительностью 6,2 тыс. единиц багажа на прилет и вылет.
После запуска нового терминала пропускная способность аэропорта вырастет до 14 млн пассажиров в год.
01.06.2024, 09:02 116246
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
Фото: Акорда
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Акорды.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех с Международным днем защиты детей! Первый день лета стал ярким символом бережного отношения к подрастающему поколению", - говорится в тексте поздравления.
Глава государства добавил, что создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будут ключевыми приоритетами государства.
Дети - это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. Убежден, что именно подрастающему поколению предстоит воплотить в жизнь основополагающие принципы Справедливого Казахстана, стать подлинным олицетворением прогрессивных идеалов концепции "Адал азамат", - сказал президент.
Он добавил, что для этого нужно всем обществом прививать детям общенациональные ценности, воспитывать в них трудолюбие и стремление к знаниям, уважение к родной истории и культуре.
Пусть все дети страны радуют родных и близких достижениями в учебе, творчестве и спорте, добрыми поступками и созидательными устремлениями! Желаю нашим юным гражданам и всем соотечественникам здоровья, благополучия и новых свершений!" - сказал Токаев.
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