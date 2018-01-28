Полицейские Алматы помогают горожанам пережить морозы

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы приходят на помощь горожанам в сильные морозы, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы городского ДВД, ежедневно на охрану общественного порядка в городе вне зависимости от времени года заступают около 2 тыс. сотрудников наружных служб полиции. Помимо обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью они помогают гражданам, оказавшимся в нелегкой ситуации.

В частности, экипаж дорожно-патрульной полиции, неся службу на своем административном участке, во дворе жилого дома помог автолюбителю завести транспортное средство.

В другом случае, который произошел сегодня в начале девятого утра, сотрудник ДВД Алматы, следуя на службу на своем личном авто по улице Рыскулова в восточном направлении, заметил троллейбус, который из-за технической неисправности остановился на перекрестке с улицей Емцова и тем самым затруднил движение другим транспортным средствам. Полицейский предложил свою помощь по отбуксировке троллейбуса с проезжей части до приезда техпомощи.

Кроме этого, сотрудники полка дорожно-патрульной полиции ДВД Алматы, экипажа "Буран-087", находясь на службе, помогли местным жителям погрузить бетономешалку в транспортное средство.

Полицейские также оказали посильное содействие коммунальным службам в посыпке песком проезжей части с целью устранения гололеда.

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