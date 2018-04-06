Актау. 6 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские Актау разыскивают автора сообщения в соцсетях о разгуливающем по городу педофиле, передает Kazakhstan Today.

В ДВД Мангистауской области назвали это сообщение фейковым.

"Информация о педофиле не верная. Сейчас мы ищем автора сообщения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Распространение заведомо ложной информации", которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишение свободы до 5 лет", - цитирует старшего инспектора ювенальной полиции МПС ДВД Мангистауской области Камилу Кимишалиеву телеканал " Астана ".

Напомним, ранее региональное издание Лада.kz проинформировало, что в социальных сетях распространяется сообщение о нескольких случаях приставания к несовершеннолетним в Актау. 4 апреля в одном из учебных заведений города представители правоохранительных органов сообщили приметы предполагаемого преступника, рассказали родители после собрания в школе.

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