Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - Полиция установила нескольких подозреваемых в распространении ложной информации о менингите. Об этом сообщил председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.

"Правоохранительные органы занимаются вопросом распространения ложной информации, которая приводит к панике населения. По нашим данным, уже есть три или четыре подозреваемых, по которым уже ведется соответствующая работа", - проинформировал Бекшин.

Говоря о распространении недостоверных сведений, главный санитарный врач отметил, что некоторые блогеры в поисках повышения своих рейтингов или увеличения количества подписчиков используют "неправильные методы". В частности, была рассылка о 30 случаях заражения менингитом в Атырауской области, в то время как в данном регионе в этом году не зарегистрировано ни одного случая.

Напомним, что с начала года в Казахстане зарегистрировано 60 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исходом: Алматы - 6 случаев, в Алматинской области - 4 случая, Южно-Казахстанской - 2 случая и Кызылординской - 1 случай.

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