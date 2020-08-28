Полицейские провели облет столицы на вертолете

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - 27 августа в Нур-Султане с 08.00 до 09.00 состоялся облет территории города. Для полета использовалась техника АО "Казавиаспас", передает Kazakhstan Today.

Как отметил руководитель столичной полиции Ержан Саденов, облет был проведен в период максимальной загруженности дорог для определения проблемных вопросов в организации дорожного движения на сложных транспортных узлах.

Кроме того, подобная практика позволяет выявить экологические проблемы в нашем городе", - добавил Ержан Саденов.

Цель облета - выявление текущих транспортных проблем в час пик при интенсивном трафике. Решение этих проблем включено в план развития города по разгрузке, реконструкции улиц и строительству развязок. Дальнейшие действия будут осуществляться в рамках реализации этого плана.

Во время облета территории города, помимо ситуации на дорогах, были проинспектированы возможные места несанкционированных свалок и выявлены факты нарушения правил благоустройства города. Так, при мониторинге ситуации с воздуха собрана информация о незаконном вывозе грунта из карьеров и свалок в столице. В отношение лиц, виновных в образовании несанкционированных свалок, будут приняты меры согласно действующему законодательству.

Во время облета также проведен мониторинг главных магистралей города, большой кольцевой, а также окраин, рынков и парковок. Проведена проверка заторов и пробок на наиболее загруженных улицах столицы.

По результатам, департамент полиции разработает предложения по развитию дорожной инфраструктуры, что поможет эффективно распределить транспортные потоки, скорректировать дорожное движение и улучшить состояние безопасности столичных дорог.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства