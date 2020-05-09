Полиция Алматы: границы города по-прежнему закрыты, блокпосты функционируют в штатном режиме

Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - Департамент полиции города Алматы официально сообщает, что границы Алматы по-прежнему закрыты и блокпосты функционируют в штатном режиме, передает Kazakhstan Today.

Как ранее сообщалось, по периметру карантинного города с 19 марта действуют 27 блокпостов, в круглосуточной работе которых задействованы полицейские, военнослужащие, представители других правоохранительных органов, сотрудники акимата и санитарные работники.

Напомним, что по решению Оперативного штаба выезд из города разрешен лишь дачникам и пасечникам при наличии у них правоустанавливающих документов.

В данный момент в популярных четырех направлениях: Каскеленские, Иссыкские, Талгарские дачи и на Кульджинском тракте - наблюдается большое скопление транспортных средств. И далеко не у всех есть право пересекать границу города. Такой транспорт, как правило, разворачивается в обратном направлении. На основании вышеизложенного департамент полиции города Алматы призывает граждан воздержаться от выезда за город и без надобности не покидать свои дома. Карантин ещё не завершен. За его нарушение предусмотрена административная ответственность", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.

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