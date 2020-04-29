Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - Жителям Алматы и Нур-Султана разъяснили условия проезда на дачи, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в акимате Алматы, для посещения дач, в том числе за пределами города, подавать никаких заявок не нужно.

При разработке правил мы учли то, что большая часть дачников - люди старшего возраста, которым трудно было бы подавать электронную заявку. Поэтому оперативным штабом принято решение максимально упростить правила проверки и передвижения горожан на дачи. Достаточно иметь при себе документы, подтверждающие, что у гражданина действительно есть дача", - сообщил на брифинге первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

Вместе с тем он отметил, что некоторые дачные участки используются не по назначению, такие случаи будут выборочно проверять и наказывать при выявлении грубых нарушений.

Таким образом, в Алматы для выезда на садовые участки, в том числе расположенные на территории области, необходимо:

- иметь при себе правоустанавливающие документы на дачный участок и документы, удостоверяющие личность;

- носить медицинские маски или респираторы, иметь при себе антисептики для обработки рук;

- без необходимости не выходить за пределы своего дачного участка;

- не допускать соседей и гостей на свои дачные участки.

При этом лицам старше 65 лет рекомендуется все же соблюдать режим домашней изоляции и не посещать дачные участки.





В Нур-Султане владельцы садоводческих участков также должны соблюдать ряд условий:

- Передвижение в пределах карантинной зоны допускается с 06.00 до 20.00 на личном транспорте.

- Необходимо иметь при себе кожные антисептики и маски или респираторы с условием их своевременной смены.

- Иметь при себе книжку о членстве в садоводческом товариществе с печатью или копию госакта с целевым назначением земельного участка.

- Детям запрещается находиться на садоводческом участке без сопровождения одного из родителей или родственников старше 18 лет.

- Лицам старше 65 лет необходимо воздержаться от выезда на садоводческие участки.

Кроме того, запрещено приглашать посторонних на свой дачный участок.

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