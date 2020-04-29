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Жителям Алматы и Нур-Султана разъяснили условия проезда на дачи

28.04.2020, 13:49 39988
Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - Жителям Алматы и Нур-Султана разъяснили условия проезда на дачи, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в акимате Алматы, для посещения дач, в том числе за пределами города, подавать никаких заявок не нужно. 
 

При разработке правил мы учли то, что большая часть дачников - люди старшего возраста, которым трудно было бы подавать электронную заявку. Поэтому оперативным штабом принято решение максимально упростить правила проверки и передвижения горожан на дачи. Достаточно иметь при себе документы, подтверждающие, что у гражданина действительно есть дача", - сообщил на брифинге первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

 
Вместе с тем он отметил, что некоторые дачные участки используются не по назначению, такие случаи будут выборочно проверять и наказывать при выявлении грубых нарушений.
 
Таким образом, в Алматы для выезда на садовые участки, в том числе расположенные на территории области, необходимо: 
 
- иметь при себе правоустанавливающие документы на дачный участок и документы, удостоверяющие личность; 
 
- носить медицинские маски или респираторы, иметь при себе антисептики для обработки рук;
 
- без необходимости не выходить за пределы своего дачного участка;
 
- не допускать соседей и гостей на свои дачные участки.
 
При этом лицам старше 65 лет рекомендуется все же соблюдать режим домашней изоляции и не посещать дачные участки.

 
В Нур-Султане владельцы садоводческих участков также должны соблюдать ряд условий:
 
- Передвижение в пределах карантинной зоны допускается с 06.00 до 20.00 на личном транспорте. 
 
- Необходимо иметь при себе кожные антисептики и маски или респираторы с условием их своевременной смены. 
 
- Иметь при себе книжку о членстве в садоводческом товариществе с печатью или копию госакта с целевым назначением земельного участка. 
 
- Детям запрещается находиться на садоводческом участке без сопровождения одного из родителей или родственников старше 18 лет. 
 
- Лицам старше 65 лет необходимо воздержаться от выезда на садоводческие участки. 
 
Кроме того, запрещено приглашать посторонних на свой дачный участок. 
 
Напомним, в понедельник президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о поэтапном смягчении карантинного режима.
 

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