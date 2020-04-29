Жителям Алматы и Нур-Султана разъяснили условия проезда на дачи

Как сообщили в акимате Алматы, для посещения дач, в том числе за пределами города, подавать никаких заявок не нужно.
При разработке правил мы учли то, что большая часть дачников - люди старшего возраста, которым трудно было бы подавать электронную заявку. Поэтому оперативным штабом принято решение максимально упростить правила проверки и передвижения горожан на дачи. Достаточно иметь при себе документы, подтверждающие, что у гражданина действительно есть дача", - сообщил на брифинге первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.
Вместе с тем он отметил, что некоторые дачные участки используются не по назначению, такие случаи будут выборочно проверять и наказывать при выявлении грубых нарушений.
Таким образом, в Алматы для выезда на садовые участки, в том числе расположенные на территории области, необходимо:
- иметь при себе правоустанавливающие документы на дачный участок и документы, удостоверяющие личность;
- носить медицинские маски или респираторы, иметь при себе антисептики для обработки рук;
- без необходимости не выходить за пределы своего дачного участка;
- не допускать соседей и гостей на свои дачные участки.
При этом лицам старше 65 лет рекомендуется все же соблюдать режим домашней изоляции и не посещать дачные участки.
В Нур-Султане владельцы садоводческих участков также должны соблюдать ряд условий:
- Передвижение в пределах карантинной зоны допускается с 06.00 до 20.00 на личном транспорте.
- Необходимо иметь при себе кожные антисептики и маски или респираторы с условием их своевременной смены.
- Иметь при себе книжку о членстве в садоводческом товариществе с печатью или копию госакта с целевым назначением земельного участка.
- Детям запрещается находиться на садоводческом участке без сопровождения одного из родителей или родственников старше 18 лет.
- Лицам старше 65 лет необходимо воздержаться от выезда на садоводческие участки.
Кроме того, запрещено приглашать посторонних на свой дачный участок.
Напомним, в понедельник президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о поэтапном смягчении карантинного режима.
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