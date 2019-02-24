Караганда. 4 февраля. Kazakhstan Today - Полиция не подтвердила информацию о стрельбе в центре Караганды, передает Kazakhstan Today.

Видео о якобы "стреляющем районе 45-го квартала города Караганды" было распространено в Инстаграм. В ходе проверки полицейские установили 28-летнего жителя города.

"В ходе предварительного допроса установлено, что 4 февраля, 28-летний водитель выезжал на своей автомашине на проспекте Бухара жырау, где неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, переходя регулируемую пешеходную дорогу на разрешающий сигнал светофора, стал возмущаться с претензией, что "поворачивать направо запрещено". Далее неизвестный мужчина, вытащив силой водителя, начал словесную перепалку. В ходе конфликта водитель с целью самообороны вытащил из машины устройство аэрозольной модели "Премьер-4", но не применил", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

При этом в полиции отметили, что во время конфликта в салоне автомашины находились жена и трое детей водителя.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК (Хулиганство). В настоящий момент устанавливается "нетрезвый" пешеход.

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