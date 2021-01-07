Полиция проверяет фото певца Торегали Тореали с убитым животным

Талдыкорган. 6 января. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области проверят фото казахстанского певца Торегали Тореали с убитым животным, которое артист опубликовал в соцсети, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время департаментом полиции Алматинской области устанавливаются обстоятельства дела. По результатам проверочных мероприятий непременно будут приняты меры воздействия в соответствии с действующим законодательством. Будет дана правовая оценка", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

25 декабря 2020 года певец опубликовал фотографию с мертвой лисой на своей странице в Іnstagram. Большинство подписчиков осудили артиста.





Напомним, на сегодняшний день на рассмотрении мажилиса находится законопроект об ответственном обращении с животными. В Минэкологии предлагают лишать живодеров свободы сроком на 2 года

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