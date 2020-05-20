После гибели четырех детей из интерната ВКО во всех медико-социальных учреждениях РК проведут масштабные проверки

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) инициировало проведение комплексного анализа деятельности 113 медико-социальных учреждений Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Поводом для проведения внеплановых проверок послужила смерть четырех воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг ", - сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь специалисты МТСЗН проанализируют деятельность центров оказания специальных социальных услуг реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также центров для детей с психоневрологическими заболеваниями.

Проверка будет проведена в части соблюдения всех требований оказания медико-социальных услуг и условий пребывания подопечных в учреждениях.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 20 государственных реабилитационных центров для детей-инвалидов, в которых проживают более 1,8 тыс. подопечных.

Комплексный анализ будет проведен во всех 113 медико-социальных учреждениях, в числе которых: 4 центра социального обслуживания для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с охватом 178 человек; 16 центров социального обслуживания для детей с психологическими патологиями с охватом 1708 человек; 45 центров социального обслуживания для престарелых и инвалидов общего типа с охватом 8364 человек; 48 психоневрологических центров социального обслуживания, с охватом 14 160 человек. Всего в центрах социального обслуживания проживают более 24 тыс. человек. Данные учреждения находятся в ведомстве местных исполнительных органов", - уточнили в пресс-службе.

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