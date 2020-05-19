Дело о гибели четырех детей в Восточном Казахстане взято на контроль МВД

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - МВД взяло на контроль дело о гибели четырех детей в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Министерство внутренних дел Казахстана взяло на контроль расследование причин смерти воспитанников Детского центра оказания специальных социальных услуг в городе Аягозе Восточно-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz

Как сообщалось ранее, более десяти детей из этого центра попали в инфекционную больницу с диагнозом "корь". У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались.

Досудебное расследование начато по части 4 статьи 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей). Проводятся необходимые следственные мероприятия и назначены соответствующие экспертизы.

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