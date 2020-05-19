Сразу четверо воспитанников интерната для детей с психоневрологическими патологиями скончались в ВКО

Усть-Каменогорск. 18 мая. Kazakhstan Today - В Аягозе скончалось сразу четверо воспитанников интерната для детей с психоневрологическими патологиями, передает Kazakhstan Today.

Сразу четверо особенных детей скончались в Восточном Казахстане. Все они жили в интернате для детей с психоневрологическими патологиями, сообщает "Первый канал Евразия".

Недавно более десяти детей Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг попали в инфекционную больницу с диагнозом корь. Мало того, у нескольких выявили еще и кишечную инфекцию, а четверо скончались.

Отягощённый коморбидный фон, врожденная патология с пороками развития на фоне кахексии с развитием полиорганной недостаточностью явились причинами смерти больных. В рамках работы областной межведомственной комиссии мной осмотрены все воспитанники, находящиеся в детском центре. Дети получают весь объем медицинских и социальных услуг они находятся под круглосуточным наблюдением работников учреждения", - рассказала главный педиатр области Шолпан Макашева.

Известно, что все воспитанники прошли тест на коронавирус.

В целях обеспечения безопасности детей в период угрозы распространения коронавирусной инфекции в учреждении действует режим карантина. Ранее все воспитанники и работники учреждения проходили тест на КВИ, результаты отрицательные", - сообщил руководитель управления координации занятости соцпрограмм области Жасулан Сарсебаев.

Узнав об инфекции, некоторые родители решили перевести своих детей в другие учреждения.

Уважаемый Даниал Кенжетаевич! Я мама воспитанника этого учреждения, и я хочу Вас попросить дать комментарии к этой ситуации… Вопросов много, сил молчать уже нет, почему всё это происходит в Аягузе? Где обещанный контроль? Как? Как можно было заразить детей в период карантина и изоляции? А информация с последнего скрина вообще повергла в шок! У г-на Темирханова даже выговора не оказалось! Как же тогда нам защитить наших детей?! Сделайте такой центр в Усть-Каменогорске! Я лично буду контролировать их деятельность! Жду от Вас ответа!" - обратились родители к акиму области Даниалу Ахметову в соцсетях.

Отмечается, что это не первый факт нарушения прав детей в этом центре, где живут дети с психоневрологическими патологиями. В прошлом году воспитатель центра записала резонансное видео, в котором двое воспитанников рассказывали о том, что неоднократно подвергались сексуальному насилию в стенах учреждения.

Детский омбудсмен Аружан Саин забила тревогу, ведь это прошлогоднее дело просто закрыли.

Мы в итоге были вынуждены все-таки вынести эту информацию на республиканский уровень. Я ставлю Касым-Жомарта Кемелевича о таких сложных ситуациях лично в известность. Написала письмо. Дело было передано в Генпрокуратуру. Но, к сожалению, дело было закрыто. Мы с этим не согласны. Сейчас мы получаем информацию, что в этом интернате умерли дети, что там есть некие вспышки. Там одновременно много воспитанников находятся в областной больнице с разными заболеваниями", - рассказала Аружан Саин.

Она требует провести в данном спецучреждении тщательную проверку. При этом чтобы в составе комиссии были представители других регионов. По её мнению, люди не верят в объективность расследования рабочих групп из числа местных. Результата от них ноль, а вот пострадавших детей всё больше.

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