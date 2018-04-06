После гибели телеведущей в Актобе проверят состояние всех лифтов

Актобе. 6 апреля. Kazakhstan Today - Экспертная комиссия проверит состояние всех лифтов в Актобе, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева создана экспертная комиссия, которая проведет комплексную проверку лифтового оборудования в многоэтажных домах на исправность и безопасность. Также будут проверены компании, занимающихся их обслуживанием.

"Нас всех потрясла данная трагедия. Мы должны принять необходимые меры, чтобы подобное не произошло впредь. Акимату города совместно с прокуратурой и соответствующими госорганами необходимо в кратчайшие сроки проверить исправность работы всех лифтов, качество их ремонта и технического обслуживания. Также нужно проинспектировать работу управляющих компаний на наличие специалистов и исполнение обязательств по обеспечению безопасности граждан", - сказал аким области.

В состав комиссии вошли представители управления жилищно-коммунального хозяйства, департаментов по чрезвычайным ситуациям, промышленной безопасности и другие эксперты.

Правоохранительным органам поручено провести тщательное расследование всех обстоятельств происшествия, определить причины трагедии и виновных. Бердыбек Сапарбаев выразил соболезнования родным и близким погибшей Айзат Абдисамат.

Как сообщалось ранее, 28-летняя жительница Актобе скончалась в лифте многоэтажного дома после того, как ее ногу зажали двери лифта. 4 апреля, в 21.30, женщина с 3-летней дочкой вошла в лифт на 6-м этаже, в это время он резко поехал вниз.

"Наши врачи в считанные минуты были на месте. Дом в 12-м микрорайоне. Но, к сожалению, спасать было некого. Женщине оторвало ногу, эта травма несовместима с жизнью, смерть наступила мгновенно. На месте работали спасатели. Лифт был уже открыт", - рассказали сотрудники станции скорой помощи.

Как стало известно, погибшая была с 3-летней дочкой.

"Ребенка доставили в детскую больницу. Было подозрение на сотрясение головного мозга, но это не подтвердилось. Ребенка отпустили домой. Родным сказали, если будут какие-то признаки сотрясения, тогда пусть обратятся повторно", - сказал заведующий отделением нейрохирургии областной детской больницы Самат Кокшибаев.

Погибшая Айзат Абдисамат вела на областном телевидении утренние программы. Коллеги вспоминают, что она была очень доброжелательной, грамотной и просто обожала свою семью. У Айзат остались муж и 3-летняя дочь.

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