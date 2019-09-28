Поставку лекарств в онкоцентр Нур-Султана возобновили

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - СК-Фармация сообщила о решении вопроса с поставкой лекарств для столичного онкоцентра, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в онкоцентр Нур-Султана повезли 130 наименований препаратов (на сумму 160 млн) для онкологических пациентов - объем, который запланирован на поставку в сентябре, сообщили в пресс-службе единого дистрибьютора лекарственных средств.

Решение об отгрузке медикаментов в онкоцентр принято руководством "СК-Фармация" по поручению министра здравоохранения РК Елжана Биртанова продолжать отгрузку онкопрепаратов. Кроме того, к настоящему моменту единым дистрибьютором получено письмо от управления здравоохранения Нур-Султана с обязательством проконтролировать погашение задолженности клиники за использованные в 2019 году лекарства. По поводу задолженности, сложившейся в предыдущие годы, управление общественного здравоохранения акимата города Нур-Султана также обещает приложить максимальные усилия для ее решения", - разъяснили в пресс-службе.





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