Поставка лекарств в столичный онкодиспансер приостановлена из-за задолженности 1,9 млрд тенге

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - "СК-Фармация" приостановила поставку лекарств в столичный онкодиспансер из-за задолженности в 1,9 млрд тенге. Поставку лекарств планируют возобновить в ближайшее время, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы СК-Фармация, за период 2016-2018 годов онкоцентр имеет просроченную задолженность перед СК-Фармация в размере 1,3 млрд тенге. В текущем году договор со столичным онкологическим диспансером заключен на 2 млрд тенге.

"С начала года больница уже получила лекарства на сумму 1,6 млрд тенге. За весь период 2019 года Онкоцентр заплатил за полученные лекарственные средства 792 млн тенге, из которых 531 млн тенге заплачен только после вынужденного прекращения поставок", - прокомментировал исполняющий обязанности председателя правления "СК-Фармация" Берик Шарип.

Он отметил, что с момента приостановки поставок велась активная работа.

Мы понимаем, что нельзя оставлять пациентов без лечения. Акимат обещает дать нам гарантийное письмо, что до конца года задолженность за лекарства за 2019 год будет погашена. Как только мы письмо получим, мы сразу возобновим поставку, препараты для отгрузки уже готовы", - проинформировал руководитель "СК-Фармация".

Всего, по его словам, задолженность медицинских организаций по всей республике за уже полученные лекарства составила 17,7 млрд тенге, в том числе долг прошлых лет за период с 2016 по 2018 годы составляет 2,7 млрд тенге.

"Ситуация непростая. Сейчас нам уже нечем платить поставщикам за те лекарства, которые мы уже получили и, более того, давно отгрузили в больницы, что, в свою очередь, может привести к срывам поставок лекарств в целом по республике", - подчеркнул Берик Шарип.

В настоящее время Единый дистрибьютор ведет работу со всеми акиматами по погашению сформировавшейся дебиторской задолженности.

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