Медорганизации Казахстана из-за неправильного планирования вернули лекарства на 7,3 млрд тенге

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - В 2018 году медицинские организации Казахстана из-за неправильного планирования вернули лекарства на 7,3 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
По итогам 2018 года в медорганизации в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения Единый дистрибьютор "СК-Фармация" отгрузил лекарства на сумму 95 млрд тенге, но обеспечены рецепты на 87,2 млрд тенге, притом что по первоначальным заявкам от медорганизаций закуп осуществлен на сумму 117,5 млрд тенге. В стационары в 2018 году были отгружены лекарства на сумму 74,3 млрд тенге, сообщил в ходе коллегии Министерства здравоохранения РК исполняющий обязанности председателя правления "СК-Фармация" Берик Шарип.
"Миграция населения привела к отказам от лекарств на сумму 3,9 млрд тенге, и на 4,3 млрд тенге - из-за изменения диагноза и схем лечения", - сказал он.
В 2019 году список лекарств, закупаемых для бесплатного обеспечения, увеличился на 108 наименований по сравнению с 2018 годом. Закуп на 2019 год составил 178,7 млрд тенге. Из них для пациентов, состоящих на диспансерном учете - на сумму 91,1 млрд тенге, и для стационаров - на сумму 87,6 млрд тенге. Уже сейчас в стационары отгружены лекарства на сумму 55,4 млрд тенге, а для амбулаторного лекарственного обеспечения - на сумму 66,2 млрд тенге.
К настоящему моменту по рецептам выданы лекарства только на сумму 46,5 млрд тенге. Таким образом, сейчас на складах медицинских организаций есть запас препаратов на сумму 19,7 млрд тенге", - отметил Берик Шарип.
По его словам, даже учитывая снижение предельных цен в списке единого дистрибьютора на 40%, при закупе на 2019 год удалось сэкономить 22,1 млрд тенге.
Б. Шарип уточнил, что на медикаменты для лечения сахарного диабета было потрачено 17 млрд тенге, для пациентов с гемофилией закуплены лекарства на сумму 8,1 млрд тенге. На препараты для лечения онкозаболеваний затрачено 7,8 млрд тенге, для лечения артериальной гипертензии - 5,8 млрд тенге, гематологических заболеваний - 4 млрд тенге. При этом наибольшее число бесплатно обеспечиваемых пациентов (47%) приходится на артериальную гипертензию, 17% - на сахарный диабет, и 15% от общего числа диспансерных пациентов в Казахстане, состоят на учете по ишемической болезни сердца.
Напомним, в Казахстане утвердили предельные цены на лекарства. Также ранее сообщалось, что более 20 уголовных дел возбуждено по факту неполучения пациентами лекарств.
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