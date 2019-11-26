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Потепление ожидается на территории Казахстана в ближайшие дни

25.11.2019, 15:16 12691
Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Потепление ожидается на территории Казахстана в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.
 

Казгидромет" опубликовал прогноз погода на 26-28 ноября 2019 года. Согласно синоптикам, циклон, с атмосферными фронтами сместившийся на Казахстан, вызвал осадки, а в северной половине республики и значительное повышение температуры воздуха. 

 
В предстоящие трое суток высотная барическая ложбина, с которой связан циклон и фронты, будет заполняться, и перемещаться на юг Западной Сибири, тропосферные же потоки (на высоте около 5 километров) начнут меняться на широтные. А это означает, что на Казахстан начнёт поступать более тёплый и влажный воздух с Атлантики, что вызовет повышение температуры на всей территории республики, но также местами снег, туман, гололёд. 
 

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