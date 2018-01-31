Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Повышение температуры, снегопады и метели ожидаются в Казахстане 1-3 февраля, передает Kazakhstan Today.

"Тёплые воздушные массы, связанные с атлантическим циклоном, очень медленно смещаются на Казахстан. Причиной тому является влияние на погоду республики холодного и мощного Сибирского антициклона. Но начавшееся потепление уже не остановится", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, в предстоящие трое суток циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут перемещаться через территорию Казахстана, вызывая на своём пути не только повышение температуры, но и снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях - гололёд. Температура воздуха в этот период ожидается около климатической нормы.

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