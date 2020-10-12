Правом выбора поликлиники воспользовались 1600 алматинцев

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - За первые три недели прикрепительной кампании 1600 алматинцев воспользовались правом выбора поликлиники, передает Kazakhstan Today.

В последние годы была проделана очень хорошая информационно-разъяснительная работа с населением наряду с медицинскими организациями. Это доказывает предпочтение жителей лечиться в клиниках по месту прикрепления, что очень удобно, так как у них всегда есть возможность при необходимости воспользоваться услугой вызова врача на дом", - сказал на брифинге директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по Алматы Тлеухан Абилдаев.

Он отметил, статус застрахованности не влияет на прикрепление к поликлинике. Пациентам всегда доступны медуслуги в пакете гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это скорая помощь, услуги санавиации, первичная медико-санитарная помощь с основными консультативно-диагностическими услугами, обеспечение лекарствами, а также лечение социально-значимых заболеваний и наблюдение при хронических заболеваниях.

Напомним, ежегодная кампания прикрепления продлится до 15 ноября этого года.

С подробным списком организаций, участвующих в прикрепительной кампании можно ознакомится на сайте fms.kz. Сменив организацию ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2021 года. До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее, уточнил Абилдаев.

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