27.03.2025, 11:38 52411
Предприниматели устроили незаконную торговлю на территории музея-заповедника в Жамбылской области
В связи с этим историко-культурный музей-заповедник "Памятники древнего Тараза" обратился в суд
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Тараз. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Историко-культурный музей-заповедник "Памятники древнего Тараза" обратился в суд с иском к пяти жителям Жамбылской области об устранении препятствий в землепользовании. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Музею-заповеднику принадлежит мавзолей "Айша-биби", которому предоставлено право постоянного землепользования земельным участком площадью 2 га. Этот участок, согласно решению акима и акту на право землепользования, относится к особо охраняемым природным территориям, предназначенным для оздоровительных, рекреационных и историко-культурных целей. На данном участке были построены несколько технических помещений. Однако пять предпринимателей незаконно присвоили эти постройки и в настоящее время ведут в них торговую деятельность", - проинформировали в суде.
Сообщается, что музей-заповедник обратился в суд, требуя обязать предпринимателей освободить занятые ими здания, поскольку у ответчиков отсутствуют разрешения на торговлю, а также права и документы на использование этих помещений для ведения бизнеса. Истец также указал на запрет торговли на территории историко-культурного музея-заповедника "Памятники древнего Тараза".
Четыре ответчика не признали иск, заявив, что один из предпринимателей построил спорные здания в 2010 году на собственные средства, а затем бесплатно передал их им для торговли. Пятый ответчик иск признал. Жамбылский районный суд пришел к выводу, что предприниматели незаконно присвоили здания, принадлежащие музею-заповеднику. Иск был удовлетворен: суд обязал предпринимателей освободить незаконно занятые помещения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ответчики обжаловали решение в апелляционном порядке. Однако Жамбылский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменений.
Постановление вступило в законную силу.
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27.03.2025, 19:46 38921
Регистрация смартфонов в Казахстане: Минцифры сделало заявление
Фото: depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сделало заявление по поводу новых правил регистрации смартфонов в стране, передает корреспондент агентства.
С 25 марта 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Эти изменения касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию страны после указанной даты. Все телефоны, которые уже функционировали в сетях мобильной связи Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в "белый список" и продолжают работать без каких-либо ограничений. После ряда встреч с представителями бизнеса было принято решение предоставить дополнительный срок - 60 календарных дней для регистрации ранее ввезенных, но еще не проданных устройств", - заявили в Минцифры.
Как пояснили в ведомстве, это означает, что до 25 мая 2025 года бизнес и граждане могут легализовать такие устройства.
По истечении установленного срока устройства, не прошедшие легализацию, будут ограничены в доступе к услугам мобильной связи. Кроме того, если устройство будет подключено к сети и не пройдет регистрацию в течение 30 дней, оно будет внесено в "черный список" и заблокировано", - добавили в пресс-службе.
Напомним, одной из главных причин блокировки является защита прав потребителей и предотвращение распространения контрафактной продукции. Новый закон направлен на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.
26.03.2025, 19:42 83596
В СКО жителей поселка переселят из-за угрозы затопления
Фото: акимат СКО
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Петропавловск. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень воды в Сергеевском водохранилище продолжает подниматься. В зоне риска находятся поселок Заречный и дачные участки, расположенные в пойме реки. Акимат города принял решение о переселении жителей индивидуального жилищного строительства (ИЖС) поселка Заречный и переносе соцобъектов, сообщает пресс-служба акимата СКО.
Аким Петропавловска Серик Мухамедиев встретился с председателями дачных сообществ, чтобы еще раз обсудить волнующие их вопросы и провести разъяснительную работу.
В городе насчитывается 107 дачных сообществ, 28 тысяч дачных домиков, 7,5 тысячи из которых расположены в пойме реки Есиль. В случае бурного половодья эти строения затопит самыми первыми. Эти участки в пойме реки Есиль предоставлялись вам в советское время для садоводческой деятельности, а не для того, чтоб люди жили здесь круглогодично. Зная, что данные участки находятся под риском затопления и здесь должны быть только дачи, некоторые жители возвели здесь коттеджи площадью 100 и более квадратных метров без необходимой разрешительной документации", - сказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.
Напомним, 25 марта в результате обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медицинского центра в селе Бесагаш Талгарского района. По предварительным данным, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки.
26.03.2025, 19:19 85626
В Алматы автодилер заплатил штраф в 88 млн тенге за навязывание допуслуг
Навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алмалинского района провела анализ на предмет соблюдения прав потребителей со стороны автосалонов Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Ряд автосалонов города систематически навязывали клиентам дополнительные услуги (сигнализация, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату), тем самым нарушая их права и действующее законодательство.
На основании акта прокурорского надзора департаментом по защите и развитию конкуренции Алматы проведено расследование с привлечением ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более 88 млн тенге. В настоящее время штраф полностью оплачен", - говорится в сообщении надзорного органа.
В прокуратуре пояснили, что навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством Республики Казахстан.
Ранее АЗРК приняты меры антимонопольного реагирования в отношении компаний, таких как "Моторная компания "Астана моторс", Orbis Auto, Mercur Autos, Toyota Tsusho Kazakhstan, "Автоцентр Актобе", Zhayik Motors, "Евразия Моторс Шымкент" и других, за навязывание дополнительного оборудования, аксессуаров и иных услуг. В результате вмешательства АЗРК были приняты антимонопольные меры против автодилеров, замеченных в навязывании потребителям дополнительных оборудования и услуг. Эти меры помогли сократить практику принудительных продаж, которые увеличивали общую стоимость автомобилей и ограничивали выбор потребителей.
26.03.2025, 18:25 84621
Мальчику изрезали лицо в Астане: в Казахстане намерены усилить ответственность опекунов за отказ от лечения
Фото: depositphotos.com
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прорабатывают вопрос об усилении ответственности опекунов за отказ от лечения, после того как в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на мальчика, сообщила в кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Данная мама не хотела принимать этот диагноз, отказывалась от лечения и т.д. У ребенка были перерывы в лечении, которые, конечно же, дали соответствующие осложнения в виде той клиники, которую мы, к сожалению, видели. Поэтому сегодня мы прорабатываем вопрос в том числе и по модернизации всей службы, и том числе по усилению ответственности со стороны опекунов за отказ от лечения", - заявила министр.
По ее словам, ребенок находится на стационарном лечении по решению суда.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.
26.03.2025, 11:10 99806
Казахстанцы смогут проверить объекты долевого строительства в eGov Mobile
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут проверить законность строящихся объектов долевого строительства в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
Новый сервис позволит гражданам превентивно проверять рисковые капиталовложения в недвижимость и минимизировать угрозу недобросовестных долевых строителей. Теперь сервис доступен всем гражданам в мобильном приложении eGov Mobile. Это еще один шаг к прозрачности и безопасности рынка недвижимости в Казахстане!" - подчеркнула вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова.
По данным министерства, сервис перенаправляет пользователя в информационную систему "Жилищный портал", где представлена подробная информация обо всех законно строящихся объектах долевого строительства, имеющих гарантию Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.
Чтобы получить информацию по объектам, пользователю достаточно выполнить 3 простых шага: зайти в приложение eGov Mobile, перейти в раздел "Главная" и нажать на кнопку "Другие сервисы". Затем из перечня сервисов найти "Жилищный портал" и нажать на кнопку для перехода на страницу. После чего для поиска объекта на "Жилищном портале" пользователю необходимо ввести БИН, наименование застройщика или жилого комплекс", - пояснили в ведомстве.
Ранее сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы.
Напомним, за 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
26.03.2025, 08:57 105581
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием западного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке, востоке страны ожидаются осадки (преимущественно дождь), на юге - сильные осадки (дождь, снег).
По РК ожидается туман, на западе, юге, востоке - усиление ветра, на юге - пыльная буря.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +2, +4 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +7, +9 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +9, +11 °C.
26.03.2025, 08:42 106356
В трех областях Казахстана на автодорогах введены ограничения движения
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 26 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".
В частности, в Актюбинской области ограничения введены на 3-92-м км автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (город Кандыагаш - город Эмба).
В Костанайской области - на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
В Северо-Казахстанской области - 4-7-й км автодороги "Обход Петропавловск" (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 45 единиц спецтехники и 57 специалистов.
25.03.2025, 09:24 125186
В Казахстане ограничено движение на трех трассах в трех областях
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 25 марта в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".
Актюбинская область:
- автодорога Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз км 3-92 (г. Кандыагаш - г. Эмба).
Костанайская область:
- нейтральная зона казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка.
Северо-Казахстанская область:
- автодорога "обход г. Петропавловска" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 62 единицы спецтехники и 96 специалистов.
Ранее в СКО участок республиканской трассы закрыли до апреля.
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