Предприятия Алматы перед запуском пройдут аудит на соответствие условиям карантина

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы запуск предприятий будет проводиться только после аудита на соответствие всем требованиям в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.

По решению Госкомиссии, с 20 апреля в Алматы, в рамках поэтапного запуска работы предприятий, разрешена деятельность: промышленных предприятий, строительных компаний, а также нотариусов по предварительной записи и одного отделения ЦОН в Наурызбайском районе Алматы (исключительно для обслуживания бизнеса), сообщили в пресс-службе акима города.

Таким образом, общее количество занятых в городе постепенно в течение месяца увеличится еще почти на 90 тыс. человек. Ввод предприятий будет происходить поэтапно в силу специфики их работы.

При этом запуск предприятий в данных отраслях будет возможен только после прохождения аудита и получения положительного решения о готовности предприятий и соответствии всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Аудит будут проводить рабочие группы из представителей местных исполнительных органов, работников СЭС и НПП "Атамекен". Также уже после запуска будет проводиться мониторинг работающих предприятий и, в случае выявления нарушений, приниматься меры - вплоть до приостановления их деятельности.

Полный перечень мероприятий по защите работников от COVID-19 разработан для всех объектов промышленности и строительства города. Работодатели будут нести персональную ответственность за соблюдение жестких санитарных норм.

Так, на объектах требуется ежедневный предсменный медицинский осмотр персонала с проведением опроса состояния и бесконтактной термометрии с помощью тепловизоров и регистрацией в журнале. Всех сотрудников необходимо обеспечить запасом медицинских масок и перчаток, дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, санитайзерами. Важно соблюдать дистанцию между работниками, в том числе в столовых, максимально сократить количество совещаний, а также большого скопления людей в одном месте.

В помещениях должна проводиться регулярная дезинфекция и влажная уборка, работать системы вентиляции и кондиционирования, а также санузлы для личной гигиены и так далее. Кроме этого, транспортировку сотрудников компании обеспечивают с учетом всех санитарных норм.

Запрещается допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний. В этом случае сотрудника требуется незамедлительно изолировать и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

В связи с этим только после проведения соответствующего аудита и заключения о готовности предприятий к работе в условиях карантина им будет выдаваться разрешение на передвижение по Алматы с внесением данных о работниках и транспортных средствах в базу www.infoalmaty.kz

Напомним, 15 апреля Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК утвердила перечень видов деятельности для возобновления работы в Нур-Султане и Алматы с 20 апреля.

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