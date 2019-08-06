Премьер-министр Казахстана посетил Акмолинскую область

Кокшетау. 5 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Акмолинскую область , где рассмотрел ход подготовки к предстоящему в 2020 году XVII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России и посетил ряд системообразующих предприятий, реализующих продукцию в сферах индустриализации, жилищного строительства, агропромышленного комплекса, передает Kazakhstan Today.

На предприятии по производству керамического кирпича "ENKI", запущенном в рамках Карты индустриализации, глава правительства РК осмотрел автоматизированный процесс технологического производства и линию выпускаемой продукции. Завод ежегодно производит порядка 60 млн единиц керамического кирпича. Рассмотрен вопрос увеличения объема производства до 90 млн штук.

В областном центре Аскар Мамин посетил новый строящийся микрорайон Сарыарка, на примере которого ознакомился с проводимой работой по повышению качества и доступности жилья. В текущем году в микрорайоне завершено строительство 6 многоквартирных жилых домов на 245 квартир. К 2025 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 233 многоквартирных жилых дома площадью 1 млн квадратных метров, двух школ и спортивного комплекса.

Премьер-министр также посетил строительную площадку нового Дворца детства и юношества "Болашак сарайы", где в 2020 году планируется провести ключевые мероприятия XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Здание, рассчитанное на 1500 человек, состоит из двух зон - интеллектуального и спортивного развития. Также был осмотрен ход реконструкции ряда гостиничных комплексов в Кокшетау.

Глава правительства РК также ознакомился с текущими показателями и планами по развитию автодорог. Завершен проект реконструкции дороги Щучинск - Зеренда протяженностью 80 километров. В целом в регионе строительными и ремонтными работами планируется охватить свыше 400 километров дорог местного значения.

В Буландынском и Бурабайском районах Акмолинской области премьер-министру РК доложили о ходе реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. В 2019 году планируется реализовать 10 инвестпроектов на общую сумму 10,3 млрд тенге.

На Макинской птицефабрике запущена первая очередь, мощностью 25 тыс. тонн куриного мяса в год. В 2020 году будет введена в эксплуатацию вторая очередь, что позволит увеличить объем производства до 50 тыс. тонн.

На предприятии по возделыванию сельскохозяйственных культур ТОО "Журавлевка-1" главе правительства РК доложили о готовности к уборочным работам на 74 тыс. гектаров.

Ознакомление с развитием отрасли сельского хозяйства продолжилось во время посещения мясоперерабатывающего комплекса по производству мраморной говядины "KazBeef Group". Аскар Мамин осмотрел производственный цех предприятия, где в 2019 году после реконструкции внедрены новейшие технологические решения по переработке мясной продукции, соответствующие мировым стандартам качества. Мощность предприятия составляет 120 голов КРС в сутки, или 10 тыс. тонн мяса в год.

В ходе поездки Аскар Мамин отметил важность обеспечения системного подхода в развитии экономики региона и повышении качества жизни населения.





"Необходимо приложить все усилия для своевременного достижения целей, поставленных Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в стратегических документах, и исполнения поручений, данных главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе рабочей поездки в регион. В свою очередь, проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России даст серьезный импульс развитию торгово-экономических отношений двух стран и позволит качественно расширить спектр взаимодействия бизнес-сообществ", - сказал он.

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