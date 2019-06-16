Мамин ознакомился с социально-экономическим развитием Акмолинской области

Кокшетау. 15 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Акмолинскую область, где ознакомился с принимаемыми мерами по достижению стратегических целей, поставленных Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и выполнением поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по социально-экономическому развитию региона, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства посетил предприятие сельхозмашиностроения - ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация". На сегодня завод выпускает 1500 единиц техники в год. В перспективе - увеличение мощности до 5000 единиц сельхозтехники в год и создание более 400 рабочих мест, сообщили в управлении внутренней политики региона.

Ознакомление с индустриальным развитием продолжилось во время осмотра работы совместного казахстанско-российского машиностроительного предприятия "КАМАЗ-Инжиниринг". Премьер-министру доложили, что имеются планы по выходу в ближайшее время на объем выпуска в 2500 единиц в год.

Мамин также осмотрел проект "экономики простых вещей". ТОО "Два Кита" с начала текущего года произведено 12,7 тыс. единиц корпусной мебели. В планах - расширение линейки и увеличение объема производства. На эти цели будет привлечено 1 млрд тенге частных инвестиций. Всего в области по развитию товаров народного потреблений ведется работа по 71 проекту на 87,6 млрд тенге.

В Акмолинской области имеются большие перспективы для увеличения доли туризма в экономике. В региональный туристский кластер входят свыше 700 объектов. Премьер-министра проинформировали о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры города. Наряду с этим был представлен проект благоустройства набережной озера Копа, находящегося в черте Кокшетау.

В регионе глава правительства провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития, а также подготовки к предстоящему в 2020 году XVII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, реализации плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны, спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" и развития окраин столицы.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев доложил о социально-экономическом развитии региона. По итогам 5 месяцев года по всем макроэкономическим показателям отмечена положительная динамика. Объем промышленного производства за январь-май составил 284,1 млрд тенге. В текущем году в рамках ГПИИР планируется реализация 5 проектов на сумму 9,3 млрд тенге с созданием 434 новых постоянных рабочих мест. По состоянию на 1 июня в основной капитал экономики привлечено 83,2 млрд тенге инвестиций, рост - на 4,4%. В сельском хозяйстве производство выросло на 13% и составило 63,6 млрд тенге.

На социальную сферу в 2019 году предусмотрено 129,2 млрд тенге. Ведется строительство трех детсадов, шести школ, пяти объектов здравоохранения. По итогам 5 месяцев жилье выдано 116 многодетным и малообеспеченным семьям, в рамках адресной социальной помощи выплачено 610 млн тенге.

В ходе совещании был рассмотрен проект Плана мероприятий по подготовке и проведению Межрегионального форума. Кокшетау имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную логистику. В целом, проведение форума позволит придать дополнительный импульс развитию качественно новых взаимосвязей в туристической сфере, а также послужит дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру торгово-экономических отношений между Россией и Казахстаном.

В УВП добавили, что на совещании также были заслушаны руководители ряда министерств по вопросам развития туризма, обеспечения курортной зоны инженерно-транспортной и инфокоммуникационной инфраструктурой, развития перспективных сел и окраин столицы.

Основу Госпрограммы развития туристской отрасли составляют топ-10 объектов Казахстана, одним из которых является Щучинско-Боровская курортная зона. Оказывая мультипликативное влияние на развитие транспорта и телекоммуникаций, строительство, торговлю, сельское хозяйство, туризм содействует социально-экономическому развитию страны: притоку инвестиций и созданию рабочих мест", - сказал Мамин, отметив, что на сферу туризма возлагаются большие надежды.

Глава правительства поручил усилить работу по улучшению экологической ситуации и модернизации инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны, развитию качественных и доступных сервисных услуг. В области туризма здесь будет создано порядка 7 тыс. новых рабочих мест. В целом к 2025 году долю туризма в ВВП страны планируется увеличить до 8%.

В рамках спецпроекта "Ауыл - Ел бесігі" в Акмолинской области в 2019 году предусмотрены 19 проектов, из них по восьми заключены договоры. В текущем году для развития окраин столицы будут реализованы 10 проектов, в том числе три проекта по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, два автодорожных проекта и так далее.

Мамин поручил взять на особый контроль реализацию проекта "Ауыл - Ел бесігі" и акцентировать внимание на благоустройстве и решении проблем окраин городов республиканского значения.

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