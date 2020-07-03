Преступления нацистов против советского народа не имеют срока давности - Путин

Москва. 2 июля. Kazakhstan Today - Геноцид со стороны нацистов против советского народа - преступление без срока давности, уверен президент России Владимир Путин, передает Kazakhstan Today.

По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза, а всех, кто жил здесь, славян, людей других национальностей, собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры. И эти преступления нацистов и их приспешников - геноцид в отношении народов СССР - не имеют срока давности", - заявил он на заседании оргкомитета "Победа".





Путин подчеркнул, что "такая оценка должна быть незыблемой в законодательстве РФ и в системе международного права".

Я прошу коллег из соответствующих ведомств над этим подумать и вести постоянную работу в этом направлении, в том числе развивая те принципы, которые заложены в конституционных поправках", - цитирует президента РФ ТАСС .

Президент напомнил, что 30 июня был открыт Ржевский мемориал советскому солдату. Он отметил, что "довоенный Ржев насчитывал более 56 тыс. жителей, а когда город освободили, то в нем осталось всего около 300 человек".

Когда нацисты уходили оттуда, то просто уничтожали людей, гражданское население", - добавил Путин.

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