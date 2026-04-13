Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Светлой Пасхи

Пассажирский терминал и все зоны обслуживания будут функционировать в штатном режиме

Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В международном аэропорту Нурсултана Назарбаева частично закроют взлетно-посадочную полосу из-за плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.





В период с 15 апреля по 31 мая 2026 года в международном аэропорту Нурсултана Назарбаева взлетно-посадочная полоса будет закрыта ежедневно с 10.00 до 18.00 часов в связи с проведением плановых ремонтных работ. Обращаем внимание, что пассажирский терминал и все зоны обслуживания будут функционировать в штатном режиме, без ограничений", - говорится в сообщении.





Для комфортного прохождения всех предполетных процедур и во избежание возможного скопления в зонах регистрации и досмотра в авиакомпании просят прибывать в аэропорт заранее:





• не менее чем за 2 часа до вылета по внутренним рейсам;





• не менее чем за 3 часа до вылета по международным рейсам.



