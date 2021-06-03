Президент поздравил Жансаю Абдумалик с победой на Гран-при ФИДЕ

НУР-СУЛТАН. 2 июня - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Жансаю Абдумалик с победой на Гран-при ФИДЕ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Кемелевич считает этот успех большим достижением отечественных шахмат. Жансая стала первой шахматисткой из Казахстана, выполнившей норму гроссмейстера среди мужчин. Ее победа придаст новый импульс развитию данного вида спорта в нашей стране", - прокомментировал пресс-секретарь президента Берик Уали.

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