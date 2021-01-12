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Президент Турции отказался от использования WhatsApp

11.01.2021 9910
Алматы. 11 января. Kazakhstan Today - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования WhatsApp, сообщается в заявлении его пресс-службы, передает Kazakhstan Today.
 
Причиной такого решения стало изменение политики конфиденциальности мессенджера, пишет РИА Новости.
 
Теперь администрация президента Турции переведет все ранее созданные в мессенджере группы в приложение BiP, принадлежащее Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. В пресс-службе Эрдогана призвали журналистов последовать этому примеру.
 
Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера.

Как сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, политика WhatsApp привела к массовому переходу пользователей в Telegram.
 

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