Приехавших из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, будут штрафовать при нарушении карантина

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в СЦК при президенте РК заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Нуркан Садвакасов сообщил новые данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире, передает Kazakhstan Today.

Садвакасов подчеркнул, что в Казахстане по-прежнему не зарегистрирована ни одного случая заболевания коронавирусом . Между тем в Китае на сегодняшний день зарегистрировано 72 528 подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции. Из них 1868 - с летальным исходом.

Выписаны с оздоровлением 12 552 человека . Введён карантин в 16 городах провинций Хубэй. В настоящее время в КНР отмечается снижение интенсивности регистрации случаев коронавирусной инфекции. Вместе с тем в мире уже зарегистрировано 988 подтвержденных случаев. Случаи заболеваемости в Казахстане не зарегистрированы", - сказал он.

Садвакасов отметил, что осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире привело к необходимости усиления профилактических и противоэпидемиологических мероприятий в Казахстане.

17 февраля 2020 года утверждено постановление главного государственного санитарного врача РК о дальнейшем усилении мер по профилактике коронавирусной инфекции в РК. Согласно данному постановлению, с 20 февраля 2020 года все лица, прибывающие из стран с зарегистрированными случаями нового вида коронавирусной инфекции, будут подразделяться на три категории. В первую категорию входят лица, прибывшие непосредственно из КНР. Они будут помещены на карантин в 14 дней с изоляцией в инфекционных стационарах, затем 10 дней будут находиться под домашним наблюдением медицинских работников. На сегодняшний день подготовлено 4400 резервных коек. Во вторую категорию входят те, кто прибыл из стран, где зафиксировано более 10 случаев заражения коронавирусом. В этом случае прибывшие будут размещены под домашний карантин в течение 14 дней. Наблюдение будет осуществляться посредством посещения медицинскими работниками на дому. После домашнего карантина в течение 10 дней будет проводиться телефонный обзвон в целях контроля ситуации", - проинформировал он.

В третью категорию войдут прибывшие из стран с менее 10 зарегистрированных случаев заражения. В данном случае наблюдение будет проводиться посредством телефонных звонков в течение 24 дней без помещения на карантин. Список стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован на сайте Национального центра охраны общественного здоровья.

В случае нарушения введенного режима для граждан и лиц, временно пребывающих на территории страны, законодательством Казахстана об административно-правовых нарушениях предусмотрена административная ответственность по статье КоАП РК "Невыполнение постановлений, предписаний и иных требований". Штраф по ней от 5 МРП", - подчеркнул Нуркан Садвакасов.

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