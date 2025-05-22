21.05.2025, 17:43 36236
Приглашение на учебу из 36 престижных университетов мира получила школьница из Туркестанской области
Фото: gov.kz
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Туркестан. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приглашение на учебу из 36 престижных университетов мира получила ученица общеобразовательной школы № 7 имени Толе би села Канагат Туркестанской области Акжунус Атахан, сообщает пресс-служба акимата региона.
Акжунус Асылханкызы, обучающаяся в сельской школе, постоянно искала возможность учиться за рубежом, познакомиться с чужой культурой в новой среде, расширять кругозор знаний. В результате она направила документы в университеты в таких развитых странах, как ОАЭ, Турция, Малайзия, Канада, США и получила 36 приглашений. 16-летняя школьница выиграла гранты университетов в США - 17, в Дубае - 5, в Турции - 6, в Малайзии - 5 и была приглашена учиться на президентскую стипендию в одном университете Канады", - заявили в пресс-службе.
Как отметили в акимате, девушка, выбравшая специальность "Международные отношения", мечтает стать профессионалом, обучающимся в ведущих университетах мира и в совершенстве владеющим своей специальностью.
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21.05.2025, 19:31 31876
В Алматы прошел Первый форум китаеведения Центральной Азии
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 21 мая состоялся Первый форум китаеведения Центральной Азии. Мероприятие направлено на укрепление диалога между странами региона и Китаем, а также изучение тенденций и перспектив развития китаеведения, передает корреспондент агентства.
Представитель сената парламента РК Маулен Ашимбаев в своем поздравительном письме отметил, что Китай является одним из важнейших партнеров Казахстана в Центральной Азии. В настоящее время отношения между двумя странами активно обновляются и выводятся на качественный уровень.
Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в своей программной речи заявила, что Китай и Казахстан, будучи добрыми соседями и надежными партнерами, активно развивают гуманитарное сотрудничество.
Число студентов, обучающихся в университетах обеих стран, постоянно растет, интерес к изучению китайского языка в Казахстане стабильно повышается. Успешно функционируют филиалы китайских вузов. Соглашение о безвизовом режиме способствует бурному росту туристических обменов между двумя странами. Изучение Китая в странах Центральной Азии уже имеет надежную политическую основу и находится перед исторической возможностью, не имеющей прецедентов", - сказала Цзян Вэй.
Генконсул добавила, что отношения между Китаем и странами Центральной Азии имеют глубокие исторические корни. Древний Шелковый путь открыл страницу дружбы и взаимопонимания между народами Китая и Центральной Азии. В последние годы сотрудничество между Китаем и странами региона укрепилось в рамках механизма "Китай - Центральная Азия", достигнуты значимые результаты в различных областях, гуманитарный обмен выходит на новый уровень.
Цзян Вэй добавила, что Китай придает большое значение развитию сотрудничества с соседними государствами и готов делиться с Центральной Азией достижениями китайской модели модернизации, продвигая высококачественную реализацию инициативы "Один пояс, один путь".
Представитель Ассоциации китаеведов Алматы Динара Дауен отметила, что для того, чтобы взаимодействие между Китаем и Центральной Азией было действительно глубоким и содержательным, особенно важно стремиться к более глубокому взаимопониманию.
В форуме приняли участие китаеведы, ученые и эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также представители университетов и исследовательских центров Китая. Участники обсудили современное состояние и перспективы развития китаеведения в Центральной Азии, роль китаеведения в сотрудничестве Китая и стран региона, изучение и преподавание китайского языка в Центральной Азии, а также развитие китайского языка и литературы в регионе.
21.05.2025, 11:31 53971
В Алматы к ответственности привлекли около 4 тысяч водителей мопедов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала действия новых правил к ответственности привлечено около 4 тысяч водителей мопедов, сообщает Polisia.kz.
Около 1,5 тысячи транспортных средств водворены на специализированную штрафную стоянку за грубые нарушения, в том числе управление без прав, без номерных знаков и несоблюдение требований безопасности", - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что сейчас в мегаполисе продолжается второй этап оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога", в рамках которого ведется целенаправленная работа по выявлению нарушений среди мопедистов.
Основное внимание - на водителях мопедов, так как именно они нередко игнорируют базовые правила. Нарушения фиксируются при патрулировании, на стационарных постах и с помощью видеонаблюдения. Наша позиция остается неизменной - нулевая терпимость к нарушениям. Закон и порядок - это не лозунг, а обязательство, которое должен соблюдать каждый участник дорожного движения", - добавил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Напомним, с 5 апреля в Казахстане действуют новые правила для водителей мопедов. Мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав теперь запрещена.
21.05.2025, 11:21 55676
В Алматы сносят два трехэтажных дома
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы сносят два трехэтажных дома, расположенных на одном участке на улице Тауасарұлы в микрорайоне Нур Алатау, сообщает акимат мегаполиса.
В ходе внеплановой проверки данных объектов было установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов, в результате в отношении собственников приняты административные меры. Вскоре последовали длительные судебные разбирательства, по результатам которых 31 января 2024 года постановлением алматинского суда решение районного суда о сносе оставлено без изменения. Снос был начат собственниками добровольно во исполнение решения суда. Однако позднее было установлено, что снос не был завершен в полном объеме. Сегодня объекты сносят уже в принудительном порядке с участием судебных исполнителей", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
20.05.2025, 17:57 89436
Казахстанцы смогут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI-коду
Фото: depositphotos
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь смогут самостоятельно проверить статус верификации своих телефонов по IMEI-коду, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
В частности, проверить статус верификации своего мобильного устройства можно в мобильном приложении eGov Mobile, на порталах www.gov.kz и imei.rfs.gov.kz.
Новый сервис позволяет определить, зарегистрирован ли IMEI-код в базе данных зарегистрированных устройств БДИК, а также узнать количество номеров, привязанных к конкретному устройству", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
- на главной странице в разделе "Популярные услуги" выбрать сервис "Проверка IMEI абонентского устройства";
- дать разрешение на доступ к персональным данным;
- выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.
Также, чтобы воспользоваться услугой на портале www.gov.kz, пользователю необходимо:
- перейти на сайт Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- перейти по баннеру/ссылке на сервис "Проверка IMEI абонентского устройства";
- выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.
Кроме того, в ведомстве пояснили, как воспользоваться услугой на портале imei.rfs.gov.kz:
- перейти на сайт rfs.gov.kz;
- выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.
Кроме того, пользователям доступна функция проверки по ИИН, которая позволяет узнать, какие мобильные номера зарегистрированы на их ИИН. Также доступен сервис проверки абонента по IMEI-коду, который предоставляет информацию о количестве абонентских номеров, использующих определенное устройство", - добавили в пресс-службе.
Напомним, верификацию новых смартфонов продлят для физлиц до 25 июня в Казахстане.
20.05.2025, 15:26 100031
Верификацию новых смартфонов продлят для физлиц до 25 июня в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств для физических лиц - граждан Республики Казахстан предусмотрен дополнительный срок легализации - до 25 июня 2025 года, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.
Если вы - физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность зайти на портал и бесплатно его верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается", - сказал Сейсембеков.
При этом он отметил, что для импортеров телефонов срок остается прежним - 25 мая. За это время официальные представители и ИП должны были внести данные о ввезенных телефонах на портал.
Глава комитета также напомнил, что смартфоны, завезенные и включенные в сеть до 25 марта, верифицировать не надо.
Они для нас считаются уже телефонами верифицированными и они автоматически попали в "белый" список", - уточнил спикер.
Напомним, норма с требованием верификации новых телефонов направлена на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.
20.05.2025, 14:38 103686
Комика Нурлана Сабурова оштрафовали за нарушение правил миграции
Стендаперу из Казахстана Нурлану Сабурову грозит депортация из России за нарушение миграционных правил
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Москва. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комик Нурлан Сабуров был задержан в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета.
Нурлан Сабуров имеет гражданство Казахстана.
Артисту выписали штраф в 5 тысяч рублей. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства, связанного со сроками миграционного учета. Максимальное наказание по данной статье - штраф и запрет на въезд в страну сроком до 5 лет, сообщает ntv.ru.
По данным РБК , власти дали артисту две недели, чтобы уехать из России и вновь въехать, соблюдая все миграционные правила. Если же стендапер не сделает этого, ему запретят въезд в страну.
Отметим, что с 5 февраля 2025 года в России вступили новые правила в отношении нелегальных мигрантов.
В России введен новый миграционный режим, касающийся высылки иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований. Граждане других государств, пребывающие на территории РФ без соответствующих документов, будут внесены в реестр контролируемых лиц до момента их депортации или добровольного выезда", - уточняет МВД России.
При внесении в реестр иностранцы столкнутся с рядом ограничений, включая запрет на:
- изменение места жительства без разрешения органов внутренних дел;
- переезд в другой регион без уведомления;
- покупку недвижимости и транспортных средств;
- заключение брака;
- создание юридических лиц и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;
- открытие банковских счетов и проведение некоторых финансовых операций.
При этом в случае неоднократного неисполнения ограничений и запретов в отношении мигранта примут решение о депортации и о помещении в спецучреждение территориального органа МВД России. Кроме того, если несовершеннолетний признан нежелательным мигрантом, этот статус автоматически распространится и на его родителей. Основания для признания пребывания иностранца нежелательным, например, могут включать неоднократные выдворения, наличие судимости или предоставление фальшивых документов.
Напомним, около 60 иностранцев выдворили за пределы Казахстана в апреле.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят систему учета иностранных туристов.
20.05.2025, 12:18 111186
Сроки сдачи ЕНТ и конкурса на присуждение грантов назвали в Миннауки
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов сообщил о начале проведения Единого национального тестирования для абитуриентов, поступающих в вузы, передает корреспондент агентства.
Абитуриенты сами выбирают дату, время и пункт тестирования. Абитуриентам предоставлена возможность дважды сдать ЕНТ за этот период и принять участие в конкурсе грантов с лучшим результатом. В 2025 году завершат обучение около 217 тысяч выпускников школ, из них 183 тысячи зарегистрированы на ЕНТ. По сравнению с прошлым годом количество тестируемых стало на 30 тысяч больше. После завершения теста выпускники смогут ознакомиться не только с правильными и неправильными ответами, но и с полным анализом результатов ЕНТ", - отметил Талгат Ешенкулов.
Экзамен проходит с 16 мая по 7 июля в 46 региональных центрах по всей стране.
Как заверили в Миннауки, центры оснащены 5800 компьютерами, бесперебойным интернетом, видеосерверами, подавителями сигналов сотовой связи, металлоискателями, персональными и обзорными камерами видеонаблюдения, планшетами системы распознавания лиц, охранной сигнализацией, коммутаторами VPN-каналов, генераторами. Информационные сети и системы НЦТ соответствуют требованиям информационной безопасности. ЦАРКА обеспечивает работу ОЦИБ для осуществления мер информационной безопасности и оперативного реагирования на инциденты.
По данным ведомства, прием документов для участия в конкурсе на присуждение гранта будет проводиться с 13 по 20 июля, итоги будут опубликованы до 10 августа. Зачисление в вуз - до 25 августа. Текущий учебный год в вузах будет завершен до 10 июля, и параллельно ведется работа по подготовке к новому учебному году.
20.05.2025, 10:37 94586
Более 3,9 млн школьников завершают учебный год
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев доложил об окончании учебного года и планируемых мероприятиях для школьников и выпускников по всей стране, передает корреспондент агентства.
Этот учебный год завершают 3,9 миллиона обучающихся. Из них обучающихся в начальных классах - 391 тысяча, в основной школе - 364 тысячи детей. 217 тысяч детей являются выпускниками школ, претендентов на знак "Алтын белгі", как и в предыдущие годы, не более 5%", - сообщил министр.
По его словам, учебный год планируется завершить проведением единых классных часов "Білімім - Отаныма".
По решению педагогического совета проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ "Мектебім, саған мың алғыс!", запланировано на 23 или 24 мая. Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 18-20 июня", - отметил Гани Бейсембаев.
По данным ведомства, итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов проводятся с 29 мая по 16 июня.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?