Вместе с заболевшей коронавирусом женщиной в Нур-Султан прилетели 90 пассажиров

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Глава Минздрава Елжан Биртанов рассказал о третьем больном коронавирусом, который выявлен в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
Поступила информации о положительном тесте у еще одного пациента, прибывшего из Италии, из города Милана. Это женщина, которая прибыла в Нур-Султан 12 марта. В соответствии с действующим алгоритмом она буквально с борта, из аэропорта, помещена на карантин и у нее в крови обнаружен положительный тест на коронавирус. В данный момент проходит работа по выявлению контактных лиц. Те, кто был на борту, список у нас есть, это 90 пассажиров. По ним и по данной пассажирке проводится работа в соответствии с протоколом. Должны быть выявлены близкие контакты, контактирующие лица должны будут помещены на карантин. Будут проводиться исследования, для того чтобы прервать цепочку передачи", - сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов - еще один случай заболевания выявлен в Нур-Султане у женщины, которая накануне прилетела в столицу из Милана (Италия).
Биртанов уточнил, что заболевшая женщина прилетела в Нур-Султан транзитом - из Милана через Москву.
Как сообщалось ранее, в Алматы зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Оба заболевших прилетели из Германии. Третий случай коронавируса зафиксирован в Нур-Султане.
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