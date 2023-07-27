Продают ли вейпы несовершеннолетним: в Алматы провели социальный эксперимент

За три последних года этот рынок вырос почти в три раза

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Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Волонтеры и журналисты приняли участие в социальном эксперименте, проведенном при поддержке ОФ "Детский фонд Казахстана" и социального проекта "Юность без вейпов".





Эксперимент был направлен на актуализацию и решение проблемы незаконного распространения в торговле электронных систем потребления и жидкостей для них среди несовершеннолетних.





В ходе посещения точек продаж табачной продукции на алматинском Арбате участники эксперимента смогли беспрепятственно приобрести одноразовые вейпы, и у них не потребовали документы, подтверждающие возраст, несмотря на то что внешне студенты-волонтеры выглядели молодо. Между тем согласно кодексам "О здоровье народа", "Об административных правонарушениях", а также Предпринимательскому кодексу продавать табачную продукцию (любую) лицам до 21 года запрещено.





В ходе нынешнего социального эксперимента выявлено, что во всех четырех точках, которые мы посетили, вейпы беспрепятственно продают несовершеннолетним. Записи журналисты и волонтеры сделали, поэтому по этим фактам мы обратимся в соответствующие органы для принятия соответствующих мер", - отметил координатор проекта "Юность без вейпов" по Алматы Марат Сайденов.





Проблема доступности вейпов для несовершеннолетних типична практически для всего Казахстана, и прежде всего для крупных городов. По мнению ряда экспертов, одна из причин - это существование моратория на проверку МСБ, который не дает возможности правоохранительным органам проверять точки продаж никотиновой продукции на предмет соблюдения таких законодательных норм, как запрет на открытую выкладку продукции, запрет на продажу лицам до 21 года и другим.





Если говорить конкретно об Алматы, то мегаполис буквально забит вейп-шопами с завлекательными вывесками. За три последних года этот рынок вырос почти в три раза, идет массовое приобщение детей и молодежи к употреблению вейпов, особенно одноразовых, которые дешевы. А популярность им придают разнообразные добавки на любой вкус - от малины и клубники до заморских ягод и фруктов и, конечно, яркий внешний вид изделия. Наличие моратория на проверки очень осложняет контроль над соблюдением законодательства. Как известно, он продлится до конца этого года. Но и потом его отмена сама по себе не решит проблему, и нужно работать над выработкой эффективных механизмов контроля. Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним у нас уже есть - нужно добиться, чтобы его соблюдали", - рассказала директор ОФ "Детский фонд Казахстана" Эльвира Ватлина.





Кроме того, в Детском фонде Казахстана считают, что нужно законодательно закрепить запрет на использование вейпов несовершеннолетними, а также усилить ответственность со стороны родителей. При этом полный запрет всех вейпов, за который выступают некоторые общественники, в фонде не поддерживают, так как опыт и практика других стран показывают, что такой запрет не будет работать и лишь приведет к росту серого рынка и к тому, что вейпы уйдут в "тень" и будут полностью бесконтрольны. Тем более что мы имеем общие и достаточно прозрачные границы с Россией и Кыргызстаном, где аналогичные запреты в ближайшее время вводить не намерены.





В конце мая вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник рассказал об отношении ведомства к вейпам и табакокурению.





Мы надеемся, что все-таки вейпы будут запрещены в нашей стране. Табакокурение не приносит никакого позитивного эффекта, оно приносит организму только вред. Скажем прямо, это яд, который приводит к смерти", - заявил вице-министр.



