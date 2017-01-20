Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - В 2016 году после вмешательства прокуратуры города Алматы 110 предприятий погасили свою задолженность перед 2800 работниками, выплатив им в общей сложности 1 млрд 260 млн тенге, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
К примеру, прокуратурой в ходе рассмотрения коллективного обращения работников ТОО "Бел" установлена текущая задолженность по заработной плате свыше 33 млн тенге перед 374 работниками. Согласно предоставленным сведениям. задолженность образовалась из-за не предоставления денежных средств покупателем в размере 72 млн тенге. Прокуратурой проведена праворазъяснительная работа с руководителем ТОО, объявлено предостережение о недопустимости нарушения законности. По результатам принятых мер, задолженность в размере 33 млн тенге перед 374 работниками погашена полностью, передает Kazakhstan Today.
"Не остаются вне поля зрения и предприятия, признанные банкротами и находящимися на стадии реабилитации. Проведенной активной работой погашена задолженность по зарплате в 9 предприятиях-банкротах на 121,8 млн тенге. Прокуратура города Алматы призывает граждан незамедлительно сообщать о фактах невыплаты заработной платы для принятия оперативных мер в их интересах", - подчеркнули в пресс-службе.
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